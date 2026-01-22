¡ÚÂ®Êó¡Û»þÂ®194¥¥í»àË´»ö¸Î¡¢Æó¿³¤ÏÄ¨Ìò4Ç¯6¤«·î¡¡°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¡¢´í¸±±¿Å¾¤òÇ§¤á¤º¡¡Ê¡²¬¹âºÛ
ÂçÊ¬»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç2021Ç¯2·î¡¢»þÂ®194¥¥í¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢»àË´»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈï¹ð¡ÊÅö»þ19¡Ë¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤Ï22Æü¡¢Ä¨Ìò8Ç¯¤È¤·¤¿°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¡£´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤òÇ§¤á¤º¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤òÅ¬ÍÑ¤·¤ÆÄ¨Ìò4Ç¯6¤«·î¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁèÅÀ¤Ï¡Ö´í¸±±¿Å¾¤«¤É¤¦¤«¡×
Èï¹ð¤Ï2021Ç¯2·î¡¢ÂçÊ¬»ÔÂçºß¤Î¸©Æ»¤Ç»þÂ®194¥¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞÃæ¤À¤Ã¤¿ÂÐ¸þ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ìø·û¤µ¤ó¡ÊÅö»þ50ºÐ¡Ë¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²ÃÂ®¤¹¤ë´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
°ì¿³¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢Èï¹ð¤Ï¡ÖÆ»Ï©¾å¤Ç¼Ö¤¬¤Û¤«¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Á°¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¼Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤à¤È¥Þ¥Õ¥éー¤È¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬¤¤³¤¨¤Æ¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯11·î28Æü¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤ÇÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ï¡¢Æ±ºá¤Î¹½À®Í×·ï¤Î¤¦¤Á¡¢¸¡»¡Â¦¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖË¸³²ÌÜÅª¡×¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀ©¸æº¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§Äê¤·¡¢Èï¹ð¤ËÄ¨Ìò8Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖË¸³²ÌÜÅª¡×¤ò²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¡£µá·º¤ÎÄ¨Ìò12Ç¯¤ò²¼²ó¤ë°ì¿³È½·è¤òÉÔÅö¤È¤·¡¢ÎÌ·º¤Î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¼Ö¤ÏÄ¾¿Ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢À©¸æº¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê·º¤Î·Ú¤¤¡Ö²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¹âºÛ¤Ï22Æü¡¢À©¸æ²ÄÇ½¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»þÂ®194¥¥í¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤ÏÉÔÌÀ¡£°ìÈÌÏÀ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ìë´ÖÁö¹Ô¤Î»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É°ìÈÌÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤â¤Î¤Î¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¾ÚÌÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Ë¸³²ÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃê¾ÝÅª¤Ê²ÄÇ½À¤·¤«¤Ê¤¯¡¢³ÎÄêÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÐ¸þ¼Ö¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ïµ¿Ç°¤¬»Ä¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ²á¼º±¿Å¾¤ÈÈ½ÃÇ¡£°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Ä¨Ìò4Ç¯6¤«·î¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£