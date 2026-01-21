警察官になりたくてもなれない...外国籍の子どもが直面する”職業の不自由”

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

在留資格がある子どもたちも、在留資格ごとにさまざまな制約がある。在留資格は、一般に「就労制限がある在留資格」と、「就労制限がない在留資格」に分かれている。

就労制限がある在留資格のうち、近年、許可数が増えているのが、「技術・人文知識・国際業務（技人国）」の在留資格だ。IT技術者として来日するインド人や中国人は多い。また、カレー料理店のシェフとして来日するネパール人などは特殊な技術を持つ人に与えられる「技能」の在留資格で来ている。こうした人たちの子どもは「家族滞在」の在留資格で、日本の小・中・高で勉強している。

これらの子どもたちの在留資格は親と連動しているため、その身分は不安定だ。日本で生まれ育ってきても、親が職を失い在留資格を失うと、子どもも在留資格を失い帰国を迫られる。また、日本で長く生活しているが父親が妻子に対して家庭内暴力（DV）をふるうようになったケースもある。母は離婚を考えているが、離婚すると母子は「家族滞在」の在留資格を失い帰国を迫られるため、「暴力に耐えながら悩んでいる」という相談が、支援団体には多数寄せられている。

入管庁は2025年10月中旬から外国人の管理厳格化の一環として、企業の経営者に許可する「経営・管理」の在留資格の条件を厳しくし、資本金を従来の500万円から3000万円に一気に引き上げた。「経営・管理」の在留資格で日本に滞在、中古車ビジネスや飲食店など小規模ビジネスを経営する外国人の中には、資本金を用意できず、帰国を選ばざるを得ない人もいずれは出てきそうだ。これに伴い「家族滞在」で日本の学校に通ってきた子どもについても、親と連動する形で在留資格を失い、学校を退学して帰国せざるを得なくなる人が出てくるとみられている。

「留学」の在留資格の若者も、大学に進学しようとしても日本学生支援機構の通常の奨学金は活用できず、使えるのは留学生向けの限定的な支援だけだ。大学や専門学校に進学しても病気などで学業を続けられなくなると、「留学」の在留資格の更新が認められず、帰国を迫られるリスクを抱える。

なりたくても「なれない」現実

一方、就労制限がない在留資格としては次のような資格がある。(1)日本が戦前、植民地支配していた朝鮮半島などの出身者や子孫に許可される「特別永住者」、(2)10年以上日本に居住したなどの条件を満たす人に与えられ在留期間が無期限の「永住者」、(3)日系3世などに許可される「定住者」、(4)日本人の配偶者や子に与えられる「日本人の配偶者等」、(5)「永住者の配偶者等」――などである。

入管庁はこれらの在留資格の人は「就労制限がない」とする。だが、国家公務員については「日本国籍を持つ」ことがほとんどの場合に採用条件になっており、「特別永住者」や「永住者」も国家公務員にはなれない。地方公務員については自治体によって対応が異なるが、就職できる職種を限定していたり、管理職にはなれないルールになったりしていることが多い。例えば、東京都では日本国籍がない限り警察官にはなれない。公立の小・中・高等学校の教員として活躍することにも時に重い足枷がある。多くの自治体では、正式な教諭ではなく、「常勤講師」としてだけ採用しており、いくら能力があっても主任や、教頭、校長にはなれないルールになっている。首都圏で、教諭として採用しているのは東京都、川崎市などごく限定的だ。

「差別はいけない」と教えるのが学校の教室のはずだが、児童や生徒だけでなく、教える側の先生まで、入管難民法が作り出す「見えないヒエラルヒー」にがんじがらめになっている。「大人になったら警察官になりたい」「消防士になりたい」。小学校の教室を訪問すると、外国籍の子どもたちは目を輝かせて将来の夢を語ってくれる。しかし、多くは高校生ぐらいになると、なりたくても「なれない」現実に直面するのである。

帰化するための複雑なステップ

これらの制限から自由になるには、帰化して日本国籍をとるしかない。「帰化すればよいのに」「なぜ日本人にならないの」。日本人は時に、外国籍の人々にこうした疑問をぶつける。しかし、帰化が認められるには所得状況や、違反歴、日本語能力など、法務局による多岐にわたる厳しい審査を経なければならず、認められない家族は多い。高市政権の外国人政策では、居住期間の要件を従来の「5年以上」から「10年以上」に引き上げるなど帰化の要件を一段と厳格化する方針だ。

また日本では、二重国籍が認められていないため、帰化の際にはルーツのある国の国籍を放棄しなければならない。国籍は自らのアイデンティティ（存在証明）の一部でもあり、国籍を放棄し、日本人になることに抵抗を持つ人は少なくない。戦前に植民地であった朝鮮半島出身の人たちの子孫の中には、祖国を日本に侵略され、日本に来ざるをえなかった親や祖父母世代の気持ちを考えると、「すんなり日本人になれない」と感じる人がいることも事実なのだ。

一方で、永住資格を持つ人については、2024年に成立した改正入管難民法（※24年6月施行の法律とは異なる）により、税金や社会保険料の滞納も資格取り消しの理由にできるようになった。施行は27年4月。ある米国籍の永住者の会社員の若者はこう話す。「フリーランスで独立して働くことを考えていたが、やめた。一時的に仕事が入らず税金を滞納したら永住資格を失うかもしれないのだから」

「日本国籍者」を頂点とする在留資格のヒエラルヒー。若者や子どもが階層の上位に移動しようとしても、「ネズミ返し」のように障壁が立てられ、阻まれる。そして、永住資格の取り消し要件の拡大策のように「降格」を促進する政策までが動員される。

本来なら多国籍の子どもたちが同じ教室で一緒に遊び、学ぶことは、お互いの文化を尊重する寛容な心を育て、国際感覚を養い、日本社会の多様化、活性化につながるはずだ。だが、日本の偏狭な在留資格の構造は、日本人側の差別意識を助長する一方で、外国籍の子どもたちに劣等感を植え付け、その可能性をさまざまな形でつぶしてしまう側面があるのだ。

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

