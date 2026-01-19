日本マクドナルド（東京都新宿区）が、平日昼限定のランチセット「ひるまック」で、「マックフライポテト」と「ドリンク」各Mサイズが無料で各Lサイズにアップできるキャンペーンを1月26日から期間限定で実施します。

【画像】「お得すぎ！」 これが、無料で“Lサイズ”にできるセット5種類です！

新テレビCMも

「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」「ビッグマック」「ダブルチーズバーガー」など、人気定番メニュー5種類のセットが、平日午前10時30分から午後2時限定で最大70円お得なセットです。通常、「マックフライポテト」と「ドリンク」をMサイズからLサイズにサイズアップする場合は、プラス100円かかります。

サイズアップ無料キャンペーンは、同月30日まで、一部店舗を除く全国のマクドナルドで実施されます。

また、「ひるまック」のテレビCMシリーズでアンバサダーを務めている俳優の妻夫木聡さんと濱田岳さんが出演する新テレビCMが、同月26日から全国（一部地域を除く）で放映されます。

なお、同キャンペーンは、2025年5月と11月にも実施されました。