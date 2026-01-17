【SVリーグ】大阪マーヴェラス 2ー3 SAGA久光スプリングス（1月11日・女子第12節）

【映像】勝敗を分けた“髪の毛” チャレンジで驚きの結末

大逆転劇は、思わぬ結末を迎えた。SAGA久光スプリングスが女王・大阪マーヴェラスを相手に勝利を収めたと思われた瞬間、最後のポイントの前にSAGA久光側に「タッチネット」があったとしてチャレンジに。大型ビジョンにそのシーンが映し出されると、そこには驚きの真実が映し出された。

大同生命SVリーグ女子の第12節が行われ、SAGA久光スプリングスは敵地で大阪マーヴェラスと対戦。序盤、2セットを奪われる中、第3セットから怒涛の追い上げを見せると、最後はフルセットの末に勝利。その最後のプレーが大きな注目を集めた。

第5セット14−9とマッチポイントの場面、SAGA久光のミドルブロッカー・荒木彩花がサーブを繰り出すと、これは大阪MVに返され強烈なスパイクを受けてしまう。キャプテン・栄絵里香がかろうじてこれを拾うも、荒木がライトに挙げたトスが流れてネットを超え、相手に押し込まれてしまう。しかし、これはラインの外に落ちてSAGA久光のポイントに。アウェイチームが大逆転勝利を収めたと思われた瞬間、相手がこれに異を唱えたのだ。

相手がボールに触る前に、ネット際でジャンプした188cmのオポジット、ステファニー・サムディにタッチネットがあったとして大阪MVからチャレンジが要求された。SAGA久光の選手が喜んだのも束の間、場内はワンプレーをめぐり緊迫の時間を迎えていた。

しばらくの後、大型ビジョンに当該シーンが映し出されると、そこには衝撃の結末が待っていた。サムディは確かにネットに“触って”揺れていたが、なんと、触れたのは髪の毛だけだったのだ。頭を振った際、サムディの長い髪がファッサ〜とネットを撫でるようにして触れている様子が映されるも、ただし、体の一部はどこもネットには触れていなかった。

この結果、チャレンジは「Unsuccessful」で失敗となり、SAGA久光の勝利が確定。しかし、場内では「4番の選手の髪の毛がネットに当たっておりました。チャレンジは失敗となります」とアナウンスされると、一瞬、事態を飲み込めない選手たちは喜ぶことができず、審判が改めてSAGA久光の勝利を告げたことで、ようやく2回目の歓喜を迎えていた。

今季、中田久美監督の下で躍動を続けるチームは、前日のGAME1こそ1―3で敗れたものの、このGAME2は2セットダウンからの大逆転勝利を収めるなど、粘り強さを発揮。昨季の女王から勝利をもぎ取り、リーグ2位を堅持した。なお17日、SAGA久光はウィングアリーナ刈谷でクインシーズ刈谷と対戦する。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）