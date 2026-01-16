·ÝÇ½»öÌ³½êÂåÉ½¤ÎÃË¡Ê39¡Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡Ä¼Ò²ñÅªÎ©¾ìÍøÍÑ¤«¡¡¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿ÈÝÇ§
·ÝÇ½»öÌ³½êÂåÉ½¤ÎÃË¤¬½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤Î¼«¾Î¼«±Ä¶È¡¦»³ÃæÂóËáÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿3Ç¯Á°¤Î2023Ç¯8·î¡¢ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»ÔÆâ¤Î»öÌ³½ê¤ÎÉô²°¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎµÒ¼¼¤Ç½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½÷À¡ÊÅö»þ20Âå¡Ë¤Ë¼Ò²ñÅªÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤¬Èï³²¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤¬ÌµÍý¤ä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£