¥¤¥é¥ó¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÄ©È¯¡ª °Å»¦àÀ®¸ùá»ö·ï¤Î±ÇÁü¤òÎ®¤¹¡Öº£²ó¤ÏÃÆ´Ý¤Ï³°¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¤¥é¥ó¤ÇÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬Â³¤¡¢À¯ÉÜ¤¬¥Ç¥âÃÆ°µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·³»ö²ðÆþ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥é¥ó¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£±£´Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤Î±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤·¡¢¡Öº£²ó¤Ï¡¢ÃÆ´Ý¤Ï³°¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±£³Æü¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£Ã£Â£Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¹³µÄ¼Ô¤ò¹Ê¼ó·º¤Ë¤¹¤ì¤ÐàÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¹ÔÆ°á¤ò¼è¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â³èÆ°²È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÆâÀ¯ÌäÂê¤ËÂÐ¤··³»ö²ðÆþ¤â¼¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¼¤·¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±£´Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥âÂâ»¦³²¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·³»ö²ðÆþ¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢¿ä°Ü¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»æ¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÇÉ°÷¤¬¡¢£Ø¤Ë¡Ö¥¤¥é¥ó¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤òÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÊüÁ÷¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎÁªÃæ¤Î£²£°£²£´Ç¯£··î¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Ð¥È¥é¡¼¤Ç½Æ·â¤µ¤ì¡¢ÃÆ´Ý¤¬¼ª¤ò¤«¤¹¤á¤¿¡£¥¤¥é¥ó¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¼Ì¿¿¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¡Öº£²ó¤ÏÃÆ´Ý¤Ï³°¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òÅº¤¨¡¢°Å»¦Í½¹ð¤È¤â¼è¤ì¤ëÆâÍÆ¤ÎÊüÁ÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¸¢¤Ï¡Ø¹³µÄ±¿Æ°¤ÏÊÆ¹ñ¤¬»Å³Ý¤±¤¿±¢ËÅ¤À¡Ù¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤ËÅ¨¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤òÓÞÏ®¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿ÂÐÊÆÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥âÄÃ°µ¤È¤¤¤¦ÆâÀ¯ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ·³»ö²ðÆþ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¼«¿È¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¶¼¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î£²£¸Æü¤ËÀ¸³è¶ì¤Ë¶ì¤·¤àÅ¹¼ç¤é¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤¬³ÈÂç¤·¡¢È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¡£È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤òÂÇÅÝ¤¹¤ëÀª¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÊÆ¹ñ¤ÏÃí»ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥â¤ÏÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡£±£µÆü¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£Î£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ·³¤Î¹ÔÆ°¤ÏÀ¯¸¢¤Ë¿×Â®¤«¤Ä·èÄêÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¤«·î¤âÂ³¤¯¤è¤¦¤ÊÄ¹´üÀï¤ò¾·¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸ÜÌäÃÄ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·³»ö¹¶·â¤Î¸å¤Ë¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤¬Â®¤ä¤«¤ËÊø²õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó²¤ËÊÆ¹ñ´ÏÂâ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤Ê¹¶·â¤Ï¤»¤º¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê¹¶·â¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ø¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥âÂâ»¦³²¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
