¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£±£´Æü¤Ë¼óÁê´±Å¡¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤é¤Ë²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£±·î£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é²ò»¶¤Ï³Î¼Â¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö£Ô£ÍÆÃÊÌÊó¹ð¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²ò»¶¤ÏÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤ä°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿´±Î½¤é´±Å¡¤¬¼çÆ³¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤äÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â»Ô»á¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Ï¤º¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤¹¤éº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈëÌ©¼çµÁ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÅÅ·â²ò»¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤ÇÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¾¡¤Ã¤Æ¤â»²µÄ±¡¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤ÇÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ò»¶¤òµÞ¤°¤Î¤ÏÉÔ¾Í»ö±£¤·¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©ÌäÂê¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤È¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¡ôÅý°ì¶µ²ñ±£¤·²ò»¶¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡ºòº£¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö£Ô£ÍÆÃÊÌÊó¹ð¡×¤Ê¤ëÊ¸½ñ¤À¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´Ú¹ñËÜÉô¤Î´´Éô¤¬´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¤È¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î´´Éô¤À¤Ã¤¿ÆÁÌî±Ñ¼£»á¤é¤ÎÊó¹ð¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Ô£Í¤È¤Ï¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥Þ¥¶¡¼¡×¤ÎÎ¬¤Ç´ÚÁíºÛ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½µ´©Ê¸½Õ¤¬ÆâÍÆ¤òÊóÆ»¤·ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£Ô£ÍÆÃÊÌÊó¹ð¤òÆþ¼ê¡£¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤¬ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡¢ÆÃ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤äÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤¬°ÂÇÜ»á¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¹â»Ô»á¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¤Ï¼ç¤Ë£²£°£²£±Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¤³¤í¤Ë½¸Ãæ¡£¿ûµÁ°Î¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤ÖÁíºÛÁª¤Ç¡¢´ßÅÄÊ¸Íº»á¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¡¢ÌîÅÄÀ»»Ò»á¡¢¤½¤·¤Æ¹â»Ô»á¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¡£ÆÁÌî»á¤Ï´ÚÁíºÛ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁíºÛÁª¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¶á¤¤¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Å·¤ÎºÇÂç¤Î´ê¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²ò¼á¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê£²£±Ç¯£¹·î£±£¸ÆüÉÕ¡Ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ»á¤¬ÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¤â¤·¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ë°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤È¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤¿¤á¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤¹¤°¤Ë¹â»Ô»á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£±Ç¯£±£°·î£±ÆüÉÕ¡Ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁÌî»á¤Ï£¸Æü¤Ë¾¤Ç£Ô£ÍÆÃÊÌÊó¹ð¤Ë¸ÀµÚ¡£Êó¹ð¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö»ä¤¬½ñ¤¤¤¿Êó¹ð½ñ¤Ï¿®¶ÄÅª´õË¾¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤òÎå¤Þ¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ë¤á¤Æ»äÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜËÜÉô¤È¤·¤Æ¤Î¸ø¼°Ê¸½ñ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢»ä¿®¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿ÍÅª°Õ¸«¤ä´õË¾ÅªÍ½Â¬¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÉ¤àºÝ¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇºÇ¶á¤Î¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµìÅý°ì¶µ²ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£°ìÊý¤Ç£Ô£ÍÆÃÊÌÊó¹ð¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¡¢¶á¤¤´Ø·¸¤ò»×¤ï¤»¤ëµ½Ò¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎÈ½·è¤Ï£²£±Æü¤Ç¡¢£Ô£ÍÆÃÊÌÊó¹ð¤ÈÊ»¤»¤ÆµìÅý°ì¶µ²ñ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ò»¶ÁíÁªµó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
