¡ÚS¥¹¥±¡¼¥È¡Û¿¹½Å¹Ò¡¢ËÜÌ¿500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë°Ê¾å¤ò¡×¡¡³«²ñ¼°¤Ç¤Ï´ú¼ê¡Ö³Ú¤·¤¯Êâ¤¯¡×
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¿¹½Å¹Ò¡Ê25¡á¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬13Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜ¿¦500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç22Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°Ê¾å¤òÁÀ¤¦2ÅÙÌÜ¤ÎÉñÂæ¡£³«²ñ¼°¤Ç´ú¼ê¤ÎÂçÌò¤¬·è¤Þ¤ê¡Öµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£³Ú¤·¤¯ÀèÆ¬¤òÊâ¤±¤¿¤é¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´ú¼ê¤È¤¤¤¨¤ÐÆ±¼ïÌÜ10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤Ç»³·ÁÃæ±û¹â¤ÎÀèÇÚ¡¢²ÃÆ£¾ò¼£¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤¿06Ç¯¥È¥ê¥ÎÂç²ñ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¼Ì¿¿¤Ç¸«¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£²ÃÆ£¤µ¤óÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤Ø¡Öº£²ó¡¢Æ¼¥á¥À¥ë°Ê¾å¤ò³Í¤ì¤¿¤éÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È°ÕÍßÅª¡£º£¸å¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ß¥é¥ÎÆþ¤ê¤ÎÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£