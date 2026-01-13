巨人の阿部慎之助監督が１３日、Ｇタウンスタジアムでで行われた新人合同自主トレを視察。新人選手に「人としてしっかり姿勢を学ぶところ」と異例の訓示を行った。

「とにかく新人の子にはこの合同自主トレはアピールの場ではないので。１年間戦う体力と、人としてしっかり姿勢を学ぶところと言った。しっかり伝わっているかなと思います」と指揮官。「みんな志高く来ているだろうから、それを１日でも長く持ち続けて」と伝えたという。

「人として姿勢を学ぶところ」という言葉では「あいさつであったりとか、返事だったり、準備だったり、片付けだったり。人として当たり前のこと。プロでも基本？そうだと思います」と力を込めた阿部監督。ルーキー達を見て「大きいなと。バネのある子もいるし、楽しみだよね」と語り、ドラフト１位の竹丸については「ゲームで投げているところを見たこと無いので、早く実戦になって見てみたい」と言う。

「全員にチャンスがあると思いますんで、２０２６年度から新しいジャイアンツを作る。新人を抜擢するのは出てくると思う」と指揮官。ルーキー達を見て期待を込めていた。