俳優の武田真治さんと2020年に結婚、現在は2歳の娘さんと3人で暮らしているモデルの静まなみさん。プロポーズはハワイでロマンチックな雰囲気のなかでされたそうですが、あまりに急な出来事で一度は返事を保留にしたそうです。

【写真】「この場所で！」2度目のプロポーズを快諾したされた有名パワースポットで（12枚目/全21枚）

1度目のプロポーズは前触れもなく突然だった

旅行先のグアムで撮った記念の1枚

── 2020年に俳優の武田真治さんとご結婚されました。22歳の年の差がありますが、おつき合い当初から結婚を意識されていたのでしょうか？

静さん：夫と交際が始まったのは20代前半からでした。私はおつき合いしていくなかで結婚についても考えていたのですが、夫が私との結婚をどのように考えているのかは、あまりわからなかったですね。私が結婚について話題にしても、あまり関心を示さなかったような気がしていました。

あとから聞いてみると、どうやら私がまだ20代前半で若すぎたため、プレッシャーをかけないためにあえて話題に出していなかったようですが、当初はそれがわかりませんでした。

── そこからどうやって結婚することになったのでしょうか？

静さん：3年くらいつき合ったころに、ふたりでハワイ旅行に行ったんです。そこでなんの前触れもなく、急にプロポーズされて…。後ろでは花火が上がっているようなロマンティックな雰囲気で、片膝をついてケースを開けるとLEDでキラキラ照らされる指輪を出してプロポーズしてくれたのですが、私はあまりに急なことで本当に驚いてしまいました。

さらに、結婚についてきちんとお互いの意見を話し合えていないのに、このまま結婚してしまっていいのだろうかと悩んでしまって。それで断ったというか、冷静に考えたいからもう少し時期が経ってから言ってほしいとお願いしたんです。

── それは、武田さんはさぞかし驚かれたのでは？

静さん：そうだと思います。でも、当時の私は歯科衛生士としてもモデルとしても頑張り始めていた時期で、結婚することで夫の仕事や私の仕事によくも悪くも影響が出てしまうのでは？という心配もありました。

歯科衛生士としては、まだ勤めて数年だったので学ぶことや覚えることもたくさんあり、仕事を両立することの大変さも感じていました。ロマンティックな雰囲気に流されてしまうのは簡単ですが、しっかりと今後について考えたいと思い、そのことを伝えました。

パワースポットでの2度目のプロポーズを快諾

静まなみさん

── プロポーズが保留になり、その後の武田さんとの関係はいかがでしたか？

静さん：さすがにテンションは下がったみたいですが、雰囲気に流されずに冷静な判断ができるすごい子だと、ポジティブに受け止めてくれたようです。なので、そこからは結婚後のキャリアや生活について、それまでよりもきちんと話すようになりましたね。

── その後に再びプロポーズはあったのでしょうか？

静さん：ハワイから1年後くらいにプロポーズをしてくれて、そのときは自分の心の整理がついていたので快諾させていただきました。プロポーズをされたのは熊本県にあるパワースポットで有名な神社だったのですが、今度は成功するように縁起のいい場所をアンミカさんに聞いて探してくれたようです。

そのときは夫の友人も一緒に旅行していたので、プロポーズシーンが動画に残っているのですが、夫はかなり緊張していましたね。

普段、家では娘に甘々のお父さん

── 今ではお子さんも生まれて仲のいいご夫婦ですが、円満の秘訣はありますか？

静さん：ケンカをしても引きずらないことでしょうか。私はケンカをしてもすぐに忘れるタイプで次の日にはリセットされているのですが、夫は結婚当初は違いました。ただ、最近は少し変わってきて、夫もあまり引きずらないようになったと思います。子育てをしていると忙しすぎてケンカする時間ももったいないので、その影響で変わったのもあるのかもしれません。

あと、意外だったのは、食事に対するこだわりがあまりないこと。筋トレをしている人って食べるものが限られていて大変そうなイメージでしたが、夫から食事でなにか求められるようなことはないですね。こだわりがあるときは自分で準備をしてくれるので、助かっています。

── 夫婦で決めている子育てのルールなどはあるのでしょうか？

静さん：あまり細かく決めていることはありませんが、娘も2歳になり言葉がだんだんわかるようになってきました。悪いことをしたときは怒るようにしているのですが、私は怒った後は娘と仲直りして終わるようにしています。ただ、夫が最近、珍しく娘に怒ったときに私と怒り方が違ったので、娘がちょっとびっくりしてしまったことがありました。夫と娘の間の空気が変な感じになってしまったので、「怒ることは大切だけれど、最後はハグして終わるなど、仲よく終わってね」ということは伝えました。

とはいえ、普段は娘に甘々のパパです（笑）。筋トレをするときも娘を背中に乗せて筋トレしたり…。娘も運動が好きみたいで、夫が腹筋するときは真似して一緒にやっています。たまに私が一緒に組体操をすることもありますよ（笑）。

取材・文／酒井明子 写真提供／静 まなみ