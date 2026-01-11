Âç¥ê¡¼¥°¡¢ÆüÄø¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¡¡¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¡¢Âç²ñ¿·Àß´Þ¤á
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤Î¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¬³ä¤ä´ü´ÖÃæ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÂç²ñ¿·Àß¤ò´Þ¤á¤¿ÆüÄø¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤Ï¥é¥¸¥ª¶É¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö162»î¹ç¤ÏÄ¹¤¤Àï¤¤¤À¡£¡Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ò¡Ë¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢É¬Á³Åª¤Ë»î¹ç¿ô¤ò¸º¤é¤¹ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¡¢Áª¼ê²ñ¤Î»¿À®¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤Ï¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤¬2023¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¸½¹Ô¤Î30µåÃÄ¤«¤é32µåÃÄ¤Ø¤Î¥Á¡¼¥à¿ô³ÈÄ¥¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢Áª¼ê¤Î°ÜÆ°ÉéÃ´·Ú¸º¤Ê¤É¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë