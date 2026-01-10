Afternoon Tea×“クマ型キットカット”コラボ第2弾！ おでかけがテーマのエコバッグなど展開
ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」は、1月13日（火）から、クマの形が大人気の「キットカット ハートフルベアー」とコラボレーションしたオリジナルアイテムを、全国の店舗や公式オンラインストアで発売する。
【写真】愛らしいポーチ付き！ エコバッグなど展開アイテム一覧
■豊富なラインナップ
今回コラボ第2弾として発売されるのは、“「キットカット ハートフルベアー」と一緒におでかけしよう”をテーマにしたバレンタインシーズン限定のアイテム。
ラインナップには、バッグを開けるたびに笑顔になれる「ミニフラットポーチ」や「ジャカードミニタオル」、いくつあっても便利な「ポーチ付きショッピングバッグ」など、毎日のおでかけに欠かせないアイテムがそろう。
また、ハートフルベアーがショッパーに入った姿がチャーミングな「ぬいぐるみ」や、キュートなお菓子缶「キットカット ハートフルベアー ベアー缶」が登場。ニコニコ笑顔の表情に癒やされる、ギフトにぴったりな商品だ。
さらに、「マグカップ」や「ケーキプレート」、「ティースプーン」などティーウエアが用意されるほか、「スマートフォングリップ」や「モバイルステッカーセット」といったスマホ用アクセサリーも展開される。
