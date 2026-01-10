ミルクが大好きな赤ちゃん猫さん。ママがミルクを冷ましている間、大人しく待つことができず...。

赤ちゃん猫の微笑ましい姿は記事執筆時点で49.8万回再生を突破し、「はよーよーこーせーって聞こえる」「早く飲みたいね♡」「可愛くて仕方ない」といったコメントが寄せられています。

【動画：ミルクを冷ます飼い主さん→『赤ちゃん猫』が待ちきれなくなった結果…「可愛すぎて気絶しそう」癒される光景】

食いしん坊なチャッピーくん

TikTokアカウント『くるみもち』に投稿されたのは、茶トラ猫「チャッピー」くんの姿。生後約1ヶ月のやんちゃボーイだというチャッピーくん。先住猫の「くるみ」ちゃんと「おもち」くんに見守られながら、スクスク成長しているのだとか。

ミルクを飲むのが大好きだというチャッピーくん。ある日、ママさんが哺乳瓶に入れたミルクを振って冷ましていると、お腹が空いたチャッピーくんが騒ぎ始めたといいます。

早くちょうだい、ちょうだい

「ミャー、ミャー」と可愛らしい声でミルクを催促し始めたというチャッピーくん。ママさんが振っている哺乳瓶を追い掛けて、小さな手で「ちょうだい、ちょうだい」をしたのだとか。チャッピーくんがミルクを必死に追いかける姿が微笑ましく、ママさんは思わず笑みがこぼれたそう。

「冷ましてるからさ、待って」とママさんが宥めても、チャッピーくんの催促は止まらなかったといいます。「お腹空いたにゃ、早くちょうだい」と小さな体で全力でアピールしていたのだとか。早くミルクを飲んで満腹になりたい食いしん坊なチャッピーくんなのでした。

ミルク愛が止まらない

別の投稿でも、チャッピーくんのミルク愛を捉えた姿が見られました。ミルクを飲み終えたチャッピーくんが、なんと哺乳瓶を掴んで離さなかったといいます。両手でガシッと哺乳瓶を掴む姿からは、「まだ飲むんにゃー」と聞こえてきそう。

また別の投稿では、チャッピーくんがミルクを立ち飲みする姿が見られました。立った姿勢のままチュパチュパとおいしそうにミルクを飲んでいたというチャッピーくん。可愛すぎる姿に笑いが止まらないママさんなのでした。

チャッピーくんがミルクを催促する投稿には、「はやくちょうだーいって」「鳴き声可愛すぎて一生聴いてられる」「子猫の存在って反則だよね」「沢山飲んでおっきくなぁ~れにゃん」といった声が聞かれ、たくさんの人に癒やしと笑顔を届けました。

TikTokアカウント『くるみもち』には、茶トラ猫チャッピーくんとキジトラ猫くるみちゃん、キジ白猫おもちくんの愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『くるみもち』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。