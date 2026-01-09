この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【子育てアドバイザー直伝】「どこでもいい」と言う受験生のやる気を復活させる、親が今すぐやるべきこと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」で「【やる気ゼロ】受験生をどう立て直す？親が押さえるべきポイント」と題した動画を公開。受験直前期に志望校の学力に届かず「どこでもいい」とやる気をなくしてしまった子どもに対し、親ができる立て直し方を解説した。



動画で道山氏は、この状況に陥る根本的な原因は「受験の戦略ミス」にあると指摘する。通常、志望校を決める際は「成績が上がったら受ける学校」だけでなく、「上がらなかった場合に受ける学校」も事前に決めておくべきだと説明。この準備ができていなかったために目標を見失い、「どこでもいい」という投げやりな状態につながっていると分析した。



その上で、今からできる最善策として、まず「もう一度、志望校の選び直しをすること」を提案。道山氏は、この時期から成績を大きく上げるのは難しいという現実を踏まえ、現在の実力で進学可能な学校の中から、本人が行きたいと思える条件や学科などを満たす学校を一から探し直すことが重要だと語る。



次に、候補となる学校がいくつか見つかったら「実際にその学校を見に行く」ことを推奨した。すでに体験入学や学校説明会が終わっている時期でも、車で近くまで行って外から学校の雰囲気を見るだけでも効果があるという。子どもがそこへ通う具体的なイメージを持つことができ、モチベーション回復のきっかけになるとアドバイスした。



最後に道山氏は、高校受験はあくまで人生の通過点であり、今回の失敗や後悔を、その後の大学受験や就職活動に活かすことができれば、人生全体としてうまくいくと締めくくった。受験生のやる気低下に悩む保護者にとって、現実的かつ具体的な次の一歩を示す内容となっている。試してみてはいかがだろうか。