自由な長さにカット可能！整理整頓に最適な面ファスナー結束バンド
サンワサプライ株式会社は、取り付け・取り外しが簡単で再利用可能な面ファスナー結束バンド「CA-MF8BK（幅10mm）」「CA-MF9BK（幅20mm）」「CA-MF10BK（幅25mm・専用カン付き）」を発売する。手で結束することで締め付け強度を自由に調整でき、ハサミで簡単にカットして長さを調節できる。厚型タイプのため、ケーブルだけでなく資材もしっかりまとめられ、配線や荷物の整理に最適だ。
■簡単に束ねて固定ができる面ファスナー
好みの長さにカットできるので、手軽にまとめられて、見た目もスッキリ。きれいに整うことで管理や掃除もしやすくなる。
■結束物に合わせて長さをカット
はさみなどで簡単にカットできるので、自由な長さに調節して利用ができ、汎用的だ。
■締め付け強度の調整が自在
手で押さえるだけで結束ができるので、結束の締め付けを好みの強度に調整ができる。
台車の荷物もしっかり固定できる専用カン付き強力バンド「CA-MF10BK」
■付属のカンに通して強力固定
付属のカンでゆるみなく締められるので、しっかり結束し強力に固定ができる。
■好みの長さのバンドが作れる
必要に応じて自由な長さにハサミで簡単にカット。付属のカンでバンドの長さ調整・固定が可能だ。
■フック・ループ一体の便利な設計
同一面にフックとループが一体となった「フリーマジック」を使用。どちらがフック側/ループ側かを気にせず使える。※「フリーマジック」は（株）クラレの面ファスナーの登録商標。
■強度のある二つ穴構造のカン
二つ穴構造のカンによりバンドがしっかりかかり、簡単に外れにくく確実に留まる。
■結束バンド3m+専用カン5個付き
幅25mm・長さ3mの面ファスナー結束バンドと専用カン5個のセット。
■面ファスナー結束バンド（長さ3m・黒）「CA-MF8BK（幅10mm）」
■面ファスナー結束バンド（長さ3m・黒）「CA-MF8BK（幅10mm）」
