DeNAは8日、西武にFA移籍した桑原将志外野手（32）の人的補償として古市尊捕手（23）を獲得したと発表した。背番号は60に決まった。

古市は西武を通じてコメントを発表。「正直なところ、まだ実感は湧いていません。リーグが変わり、これまで投手と積み重ねてきたものも、また一から築いていく部分があると思います」と心境を明かした。続けて「だからこそ、改めて丁寧にコミュニケーションを重ねながら、1日でも早く信頼を勝ち取れるよう取り組んでいきたいです。打撃面も含め、プレーでしっかりアピールしていきます」と新天地での活躍に向け意気込みを示した。

高松南出身の古市は、2021年の育成ドラフト1位で四国IL・徳島から西武に入団。23年4月に支配下選手登録され、同年は自己最多の29試合に出場した。1軍での通算成績は3シーズンで45試合に出場し、打率・216、0本塁打、0打点。

この日、神奈川県横須賀市内の2軍施設で新人合同自主トレ初日を視察した相川亮二監督（49）は古市について「能力が凄く高い。現状は山本、松尾、戸柱と、しっかり選手もいます。若いですから、十分そこにも入ってこれる選手だという話を聞いています。実際そんなに1軍では多くないかもしれないですけど、プレーを見て1軍に入ってくるような戦力として期待しています」と語った。