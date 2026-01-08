俳優の小手伸也（52）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。大物俳優との共演を振り返った。

俳優の織田裕二が主演を務めた、2018年放送の同局月9ドラマ「SUITS／スーツ」での共演を振り返った小手。自身は織田のライバル弁護士・蟹江貢役だったが、「織田さんに向かって、僕が激昂する」というシーンで、「格下から怒られて、織田さんが含みのある感じ」になったところで、いったん撮影を終えた。

しかし「蟹江は何であんなことを言ったんですかね」と織田。「あれ？感想じゃなくて続きか？」と察した小手が「それはだって、お前が悪いからだろう」と即興芝居で受けると「寸劇が始まった」と回想。観衆はおらず、2人だけで演じていたと話すと、フリーアナウンサーの神田愛花が「何のためにやってるんですか？」と質問した。

これに小手は「織田さんがお芝居が大好きで。やりたい、続きを想像したいみたいな」と説明したが、内心乗り気ではなかったのか「終わらせたい空気を出したりします」とぶっちゃけ。小手は「いやもう、休みたいから。次のシーンの台本も読みたいし。今日撮る予定のないシーンの合わせを、いきなり始めたりもある」と打ち明けた。

そのため「だからそういうのを知ってる（鈴木）保奈美さんとかは、“オリジナル展開”が始まったらスーッと」といなくなるといい、「そんなことをやるって知らなかったゲストの市川海老蔵さん、今の團十郎（白猿）さんは（織田に）仕掛けられて、歌舞伎にアドリブとかってまったくない世界ですから、めちゃめちゃ目を白黒させてて“えっ、あっ？”って」と動揺。「あとで保奈美さんのとこに行って、“彼はいつもこんな感じなんですか？”」と尋ねていたと明かした。

しかし当時まだ小手はアルバイトをしていた。生活費のためでもありながら、世間的な目線を持つことも目的だったが、そのことを知った織田は「お前まだバイトしてんの？」と驚いた。その反応に、小手は「たしかにびっくりするだろうなと思ったし、そもそも織田さんのライバル役がまだバイトしてるっていうこと自体が、織田さんの格を下げかねない。ちゃんとしなきゃな」と辞めることを決心。「だから凄く織田さんと楽しくお芝居をやれたし、織田さんも凄く喜んでくれた」と打ち明け、昨年の織田の誕生日にはメッセージをやり取りしたと語っていた。