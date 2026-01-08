元タレントの中居正広（53）が、約400日ぶりに胸中を明かした。1月6日発売の『女性セブン』が中居本人に話を聞き、彼の近況とともに報じている。

【写真】ゴルフ用ウェアで変装して百貨店に現れた中居（全身）。後ろを歩くダンサー恋人・Mさんの姿も

2024年12月、中居は元フジテレビ女性アナウンサーとのトラブルが報じられ、2025年1月23日に電撃引退を発表した。芸能関係者の話。

「引退後も、一連の騒動を巡る中居さんの動向は注目されていました。昨年5月には、フジテレビが設置した第三者委員会が公表した調査報告書の内容に対し、弁護団を通じて反論。

さらに8月には、フジテレビが前経営陣に対して50億円の損害賠償を求める訴訟を起こしたことで、中居さんへの法的措置も懸念される事態に。しかし裁判はこう着状態が続いており、今は中居さんが訴えられる可能性も低くなっているようです」

表舞台から姿を消したものの、中居の個人事務所『のんびりなかい。』は2026年1月現在も公式サイトは閉鎖されていない。

「当初は、『残りの業務が終わり次第廃業する』と発表されました。サイトが閉鎖されていないということは、ファンクラブ会員の返金作業などが残っているため、閉鎖手続きに踏み切れないということでしょうが、ファンの間では『復帰する時のためにサイトを残しているのでは？』とも言われていました」

最近では、芸能人が中居に言及する場面も。

「インターネット配信サービス『DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）』の12月5日配信回にゲスト出演したベッキーさんが、松本人志さんとの過去エピソードを披露。会話の中で松本人志さんが語尾に"だべ"とつけていたことから、あえて名前を出さずとも中居さんの話をしていると視聴者は思ったはずです。

年が明けて配信された回では、ゲスト出演したヒロミさんが中居さんの名前を直接出し、視聴者を驚かせました。これによりネットでは、『復帰への布石か？』と期待する声もあがりました。地上波ではなかなか触れにくい話題なだけに、"仲間"たちがここぞとばかりに発信しているのでしょう」

中居のこの先の動向に注目が集まるなか、彼は昨年12月下旬、都内の有名百貨店を訪れていた。中居は周囲を警戒しているのか、キャップにサングラス、そしてマスクを着用して変装。服は大手スポーツウェア「デサント」の上下を着用し、「ニューバランス」のゴルフキャップを被っていた。芸能関係者が続ける。

「中居さんは、全身ゴルフウェア姿が私服の定番スタイルの1つ。ゴルフ専門ブランドを持つ『デサント』は特にお気に入りのようで、ジャージを購入したことをラジオで明かした際には『一生モノ、見つけました』と熱弁するほど。この日も上下で同ブランドのウェアを着用していました。

中居さんは30年以上のゴルフ歴を持つ大の"ゴルフ好き"ですが、一連の騒動が起きてすぐの頃は『周りの目もあるから行けない』と漏らしていたそうです。ただ、最近はちょっとした練習に足を運ぶようになってきたみたいですね。外出頻度も増えていると聞いています。一方で闘病生活も続けているようですから、芸能界復帰には慎重なのかもしれません」

いまは"のんびり"な生活も大切にしているようだ。