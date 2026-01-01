相続したタダ同然「田舎の更地」が「1500万円」で売れた…50代男性が「予想外のアイデア」で大逆転

1500万円で売れる土地に化けた

「両親から宮崎県の国道沿いにある、更地を相続したんです。近所の不動産屋に相談しても、タダ同然の値を伝えられるだけで、ほかに買い手も見つかりそうにありません。

そこで、ホームセンターでトラロープとアンカーを買ってきて、駐車場を3区画つくり、現地の不動産屋に仲介を頼むことにしました。

それから不動産屋がネットに情報をあげたタイミングを見計らい、紹介ページを印刷して、隣人や近隣の住民15世帯ほどに挨拶に伺いました。

そうしたら、なんと1日足らずで3区画とも成約してもらえた。タダの更地から定期収入が生まれたんです」

都内に住む佐原修平さん（仮名・56歳）はこう喜ぶ。

佐原さんは更地を自力で駐車場にし、1区画月5000円で貸し出した結果、3区画で計1万5000円に化けた。

原資5000円程度のDIYで「ゼロ円不動産」が、諸経費を引いて年商15万円ほどの土地に化けたわけだ。

さらに、後日、駐車場が埋まった状態で改めて不動産屋に査定をお願いしたところ、なんと「1500万円で売り出しましょう」と提案された。佐原さんは売却を即決した。

このような幸運な例ばかりではないが、賢く処理すれば、タダの更地から多くの額を節約・稼ぐことができる。

更地にするなら2月までに

具体的な方法を見ていこう。まずは前章でも示したことだが、実家を更地にしてもよいかをしっかり考える。特に田舎では「うわもの」付きのほうが断然買い手がつきやすい。

建物がボロボロでどうしても更地にすると決めた場合、まず取り掛かるべきは両親が元気なうちに土地の境界を確定しておくこと。隣地との境界線がはっきりしていれば、そのぶん査定額も高くなり、後で紹介する相続土地国庫帰属制度も利用できる。親が認知症になると、確定できず手遅れになるので気を付けたい。

境界確定の際は、遠いからと面倒臭がらず、現地へまめに足を運ぼう。境界線上に不要な建築物などがあって地図通りでなかったり、後から隣人ともめることも多いからだ。

間に合うなら、土地の相続人は複数の共有名義にせず、必ず一人に絞ってもらう。共有名義にすると売却時に全員の同意が必要だが、仲の良い兄弟でも不動産を巡ってもめてしまうものだ。

「週刊現代」2026年1月5日号より

「週刊現代」2026年1月5日号より

