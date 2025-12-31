²ñ¾ìÈáÌÄ¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¾×·â¤Î£±²ó¼º¿À£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡¡ºÇ¶¯²¦¼Ô¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë»´ÇÔ¡¡¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¡Ä¶ÛµÞÈÂÁ÷¤Ç»î¹ç¸å²ñ¸«¤Ï·çÀÊ¡¡¡ÈÏ©¾å¤ÎÅÁÀâ¡ÉÌµÇ°¡¢£³ÅÙÌÜÄ©Àï¤â²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ê¤é¤º
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÈÏ©¾å¤ÎÅÁÀâ¡ÉÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£³¡Ë¡á£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Ð¡¡£Ô£Å£Á£Í¡á¤¬²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¡á¤ËÄ©¤ß¡¢£±²ó£²Ê¬£µ£´ÉÃ£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡££³ÅÙÌÜ¤Î²¦ºÂÄ©Àï¤âÈá´ê¤Î¥Ù¥ë¥È³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÌ¤Íè¡É¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤ëÃæ¡¢£±²ó¡¢²¦¼Ô¤Î¶¯ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¸åÂà¡£º¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Çµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢ÎôÀª¤Ë¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤ÆÉ¨½³¤ê¡£¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊýÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Ä«ÁÒ¤ÏÆ°¤±¤º¡£²¦¼Ô¤Ë¶î¤±´ó¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±È¿±þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ã´²Í¤Ç¼ó¤Ê¤É¤ò¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¸«¤Ï·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤ÏºòÇ¯£··î¤Ë°ø±ï¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤ËÇÔ¤ì¤Æ°ìÅÙ¤Ï¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¸µ£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¤ò£³²ó£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢Éü³è¤ò¿ë¤²¤ë¤È¡¢Æ±£··î¤Ë¤ÏÁ³¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤òÈ½Äê£²¡Ý£±¤Ç·âÇË¡£ÌµÇÔ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¡¢»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥Ð¥±¥â¥Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¶¯¤¤¤ó¤Ç¡¢º£¤Î¥ª¥ì¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«¿®¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£