²¬»³Ãæ3¡¦³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ3Ç¯¡Ä¸µ·º»ö¤¬¸½¾ì¸¡¾Ú¡Ö»ö·ï¤ÎÆ÷¤¤¤¹¤ë¤Ê¡×¶¶¤ÎÍó´³¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÀ×¤ËÃíÌÜ ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤äÌ¡²è¤ÏSOS¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤¿²ÄÇ½À¡×
¡¡2022Ç¯¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤ÇÅö»þÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤â¤½¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¶¤ÎÍó´³¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÀ×¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡ABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¤³¤ÎÆæ¤Î¼ºí©¤òÆÃ½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢X¤Ç¤Î¤Ù2000Ëü²ó°Ê¾å¤ÎÉ½¼¨¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸¤¬3Ç¯¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦»ö·ï¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö»ö·ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬³«¼¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶³Úö¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ë6¥õ·îÁ°¤Ë¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©½ÉÂê¤È¤«¤±¤Ã¤³¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢Æü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÄÊì¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ëÆ°²è¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ï2022Ç¯3·î¤Ë½Ë¤Ã¤¿3Ç¯Á°¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï17ºÐ¤Ë¡£
¡¡¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö²¿¤«¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¤Û¤·¤¤¤È¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£3Ç¯¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤«µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¼ê¤¬¤«¤ê¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£2022Ç¯11·î13Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¶³Úö¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Î¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È²È¤ò½Ð¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¡ÖÃæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤Ç¹â¹»¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼«½¬¼¼¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¸á¸å£µ»þÈ¾Á°¡¢Êì¿Æ¤ËLINE¤Ç¡Ö6»þº¢µ¢¤ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¤¬¡¢µ¢Âð¤»¤º¡£¸á¸å£·»þÁ°¤ËÊì¿Æ¤Ï¶³Úö¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Þ¤Àµ¢¤é¤ó¤Î¡©¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢´ûÆÉ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¶³Úö¤ÎÂç¹¥Êª¤ÎÅâÍÈ¤²¤òºî¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µï¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¡¢¸ø±é¤È¤«¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤«Á´ÉôÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¡ÊÊì¿Æ¡Ë
¡¡·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶³Úö¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤ÎÂ¼è¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÆü±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤Î»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ê»ýÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊì¿Æ¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ªºâÉÛ¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎËÜ¤ÈÊ¸¸ËËÜ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶³Úö¤µ¤ó¤ÏJRÁÒÉß±Ø¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹õ¤¤Ä¹Âµ¤Î¾åÃå¤Ë³¥¿§¤Î¥º¥Ü¥ó¡¢¼ê¤Ë¤Ï»±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂ¸µ¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸åºßÍèÀþ¤Ç1»þ´Ö°Ê¾å¤â¤«¤«¤ë¹Åç¸©»°¸¶±Ø¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶³Úö¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢JR»°¸¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¤Î»°¸¶¹Á¤Ç¡¢Êì¿Æ¤â¡Ö¤³¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇ¸å¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ºí©¤ÎÍâÆü¡¢»°¸¶¹Á¤«¤éÁ¥¤Ç30Ê¬¤ÎÅç¤Ë¤¢¤ë¶¶¤Î¾å¤Ç¡¢¶³Úö¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÈÌ¡²è¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÂè°ì¤Ë¶¶¤Î¾å¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£Á¥¤¬£³çÛ¡¢Èô¹ÔÄú¤¬£±µ¡¡££³Æü´Ö¤«¤±¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÁÜº÷¤Ç¤Ï¡Ö³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ä¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ï·Ù»¡¤«¤éÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö·ë¶É¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¿È¤Ï¸«¤ì¤º¡£¤¤¤¯¤é¿Æ¤¬·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÃæ¿È¤Î³«¼¨¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤é·Ù»¡¤«¤é³«¼¨¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤¬·ÈÂÓ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ËÃæ¿È¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï¶³Úö¤µ¤ó¤¬Î©¤Á´ó¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ø¤Ç¤ª¤ê¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð ÌÜ·â¾ðÊó¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç190·ï¤Û¤É¡£2025Ç¯¤Ï11·ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö3Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²¿²ó¤âÃµ¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ÊÍèÇ¯¡Ë£³·î¤ÇÀ®¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´é¸«¤¿¤¤¤Ê¡¢À¼Ê¹¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï ¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸µÆÁÅç¸©·ÙÁÜºº1²Ý·ÙÉô¤Î½©»³Çî¹¯»á¤¬ÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¶³Úö¤µ¤ó¤Ï¡Ëº£¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¹Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡£¼«»¦¤Ê¤Î¤«¡¢»ö·ï¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²È½Ð¿Í¤Ê¤Î¤«¡×¡£¡Ö¤Ê¤¼À¸¸ýÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¶¶¤Î¾å¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÈÌ¡²è¤ò»Ä¤·¤Æ¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¶³Úö¤µ¤ó¤Î¿È¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡×¼ºí©¤Î·Ð°Þ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆæ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©»³»á¤¬Êì¿Æ¤ËÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï¶³Úö¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é½Î¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£½Î¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ï¤º¤Î¥«¥Ð¥ó¤Ï²È¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¡ÖÉô²°¤È¤¤¤¦¤«²¡¤·Æþ¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë±£¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£²¿¤«²È¤ò½Ð¤ë¸ý¼Â¡×¡£½©»³»á¤Ï¡Ö±³¤ò¸À¤Ã¤Æ»°¸¶»Ô¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿ÍÊª¤«¤Ê¡×¤È¡¢¶³Úö¤µ¤ó¤¬ÅÚÃÏ´ª¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÃ¯¤«¤È²ñ¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡½©»³»á¤Ï¶³Úö¤µ¤ó¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÇºÇ¸å¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¡¢»°¸¶¹Á¤Ø¡£Êì¿Æ¤Ï¤³¤Î¤È¤¤Î¶³Úö¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Æ±ØÄä¼Ö¤Ç¡Ê¸á¸å4»þ3Ê¬¤Ë¡Ë»°¸¶±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸á¸å5»þ¤Î¡ÊÁ¥¤Î¡Ë½ÐÈ¯¤Þ¤ÇÂ¿Ê¬¥Ö¥é¥Ö¥é¤·¤Æ¡¢5»þ¤Î½ÐÈ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»°¸¶¹Á¤ÇºÇ¸å¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¹ï¤Ï¡¢¸á¸å4»þ3Ê¬¤«¤éÁ¥¤¬½Ð¹Á¤¹¤ë¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤¬¡ÖÁ¥¤â¡Ê¶³Úö¤µ¤ó¤Ï¡ËÁ¥¿ì¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¾è¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶Á¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤È¡¢½©»³»á¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤È²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×Êì¿Æ¤â¡Ö¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¤ËÁ¥¤Ë¤Î¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡Ö6»þ¤Ëµ¢¤ë¡×¤ÈÊì¿Æ¤Ë¥é¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ¥¤ÎÃæ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£½©»³»á¤ÈÊì¿Æ¤ÏÀ¸¸ýÅç¤Ø¹Ô¤¡¢¶³Úö¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÈÌ¡²è¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¶¶¤Î¾å¤Ç¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¡Ö¡Ê·Ù»¡¤«¤é¡ËÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¡Ê¶¶¤ÎÍó´³¡Ë¤ËÂÀ×¤¬¤¢¤ë¡£¡ØÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£½©»³»á¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÍó´³¤ò¤Þ¤¿¤°¤Ë¤Ï¡ËÀäÂÐÎ¾Êý¡ÊÂ¤ò¡Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¡×¤ÈÂÀ×¤¬1¤«½ê¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÉáÄÌ¤Ï¤³¤¦¡Ê½Ä¡Ë¤ä¤«¤é¤Ê¡×¤È·¤À×¤Î¸þ¤¤â¤ª¤«¤·¤¤¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅöÆü¡¢¶³Úö¤µ¤ó¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£½©»³»á¤ÏÆ±¤¸¥µ¥ó¥À¥ë¤Î·¤Î¢¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ê·¤Î¢¤Ï¡Ë¤Ò¤··Á¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¸½¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï²£Àþ¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âÎ¢Äì¤¬°ã¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¡×¤È¡¢¶¶¤ÎÍó´³¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÀ×¤ÏÌÏÍÍ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶³Úö¤µ¤ó¤¬¶¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿äÍý¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ö·ï¤ÎÆ÷¤¤¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½©»³»á¤Î¿äÍý¤òÃÏ¸µµù»Õ¤âÎ¢ÉÕ¤±¤ë¡£²áµî¤Ë¶¶¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¿ÍÊª¤Ï¤¤¤ë¤«¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢µù»Õ¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤è¡¢½õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¡¢¥±¥¬¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥±¥¬¤È¤¤¤¦¤«ÂÇ¤Á¿È¤°¤é¤¤¡×¤È¾Ú¸À¡£µù»Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¶¶¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢É¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¶¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ÈÌ¡²è¤ÎÆæ¡£¶¶¤ÏÁ¥¤¬¤Ä¤¤¤¿¹Á¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ê¡¢¼Ö¤ÎÂ¾¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤âÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¡ØÈÈ¿Í¤¬¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¯¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£È¯¿®µÏ¿¤Ç¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¼Ö¤ÇÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¶¶¤òÄÌ¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¤ä¤Ð¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆSOS¤Ç¼Î¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¡È¯¸«¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤È¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¼Ö¤«¤éÅê¤²¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¾×·â¤Ç¤â¤¦¾¯¤·Î¥¤ì¤¿°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¶³Úö¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ë¿·¤¿¤Ê½ý¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»ö¼Â¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜ¤Ë¶´¤ó¤À¤ó¤À¡£Ì¡²è¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¶´¤ó¤Ç¼Ö¤«¤é¼Î¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë½ý¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡ÊÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¶á¤¤¡Ë°ÌÃÖ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¥¹¥Þ¥Û¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌ¡²èËÜ¤Ë¶´¤ó¤ÇÅê¤²¼Î¤Æ¤¿¤È¿äÍý¤·¤¿¡£
¡¡°Õ¤ËÈ¿¤·¤ÆÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼Ö¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¼Â¤ÏÀ¸¸ýÅç¤ÈËÜ½£¤Ë¤Ï¶¶¤¬¤«¤±¤é¤ì¡¢¼Ö¤Ç¤Î±ýÍè¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤â¤·¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¶³Úö¤µ¤ó¤¬Åç¤«¤éÌá¤Ã¤¿»Ñ¤¬»°¸¶¹Á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤âÀâÌÀ¤Ï¤Ä¤¯¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·ÏÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤¬Íí¤àÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¤«¤±»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎµòÅÀ¤¬³¤³°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤¬³¤³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£
¡¡À¸¸ýÅç¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¶õ¹Á¤Ï¡¢¼Ö¤Ç¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¹Åç¶õ¹Á¡£¹ñºÝÀþ¤ÏÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É9Ï©Àþ¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯11·î¤Î¹ñºÝÀþ¤Î±¿¹Ò¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¹Åç¶õ¹Á¤«¤é¤Ï¡Ö2022Ç¯11·î¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤¿¤á¹ñºÝÀþ¤Î±¿¹Ò¤ÏÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ³«¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯1·î¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹ñºÝÀþ¤Ï±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÀþ¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÃ¯¤«¤¬¡Ø¤ª¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤«¡£¿Í¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ3Ç¯´Ö¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡ÊÊì¿Æ¡Ë
¡¡¤â¤·Ã¯¤«¤ËÍ¶¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¿Æ¤¬·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í°Ê³°¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Êì¿Æ¤ÏÃæ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤«¤é¿·¤¿¤Ê°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö¡Ê¶³Úö¤µ¤ó¤Î¡Ë·ÈÂÓ¤ò¤â¤¦°ì²óÍÂ¤«¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁÒÉß·Ù»¡½ð¤Ë¤³¤ì¤«¤é½Ð¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²òÀÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ÖLINE¤È¤«¥á¡¼¥ë¤È¤«¡¢ÆÃ¤ËSNS¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡ÊX¡Ë¤È¤«¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ºÇ½ª¤ÎÄÌÏÃ¼Ô¤ÏºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤éÈÈ¿Í¤Î²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£²òÀÏ¤·¤¿ÃÊ³¬¤ÇÆæ¤Ï²ò¤±¤ë¤È»×¤¦¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡×¡Ê½©»³»á¡Ë
