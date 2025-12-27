¥Þ¥Ä¥³¡¡ÅÜ¤ê¤Ï¤Þ¤À¾Ã¤¨¤º¡ÄÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¸µ»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤Ø¤ÎÁÊ¾Ù¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¸µ½êÂ°»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¡¦O»á¤Ø¤ÎÁÊ¾Ù¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤À¡£
º£Ç¯1·î¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê53¡Ë¤ä¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤é¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¨¥¤¥È¤Î¼ÒÄ¹¡¦O»á¤¬¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥é¤ò¡ÈÃæÈ´¤¡É¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤¬°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖO»á¤Ï¡Ç09Ç¯¤ËÆ±»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£½êÂ°Âè1¹æ¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤¤¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤äÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤â½êÂ°¡£¶È³¦¤ÎÉÒÏÓ½÷À¼ÒÄ¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿O»á¤ÏËèÇ¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Î»÷´é³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÇ¯¶ÌÂÞ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È»öÌ³½ê¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Åö¤Î¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤â¡¢°¦¾ð¤ò¤³¤á¤ÆO»á¤ò¡È¥Ð¥Ð¥¢¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ºòÇ¯¤«¤é¡¢O»á¤Ë¤è¤ë¶âÁ¬¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿ÏÇ¤¬Ê®½Ð¡£¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Ï¼¡Âè¤ËO»á¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢O»á¤Î¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÆÈ¼«¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
7·î11Æü¡¢¥Þ¥Ä¥³¤ä¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤é¤Ï¿·Àß¤·¤¿»öÌ³½ê¡¦¥Á¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£Æ±¼Ò¤ÎHP¤Ç¤Ï¡Ô°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¿¤Ë°ä´¸¤Ê¤¬¤éÊÀ¼ÒÆâÉô¤Ë¤ª¤±¤ë²ñ·×¡¦ÀÇÌ³¾å¤ÎÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢¸½ºß»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤Ø¤Î°ÍÍê¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢²ñ·×¡¦ÀÇÌ³¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÅö¼Ò¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï»ö°Æ¤ÎµæÌÀµÚ¤ÓºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤ÎO»á¤ÏÆ±·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤ÎÄ¾·â¼èºà¤Ç¡¢ÂàÇ¤¤Ï¼«¤é¤Î·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤È¤·¡¢²£ÎÎµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥é¤ÎÁí³Û¤Ï10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£O»á¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÅÜ¤ê¤Î¶¯¤µ¤æ¤¨¡¢¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤ÏÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÁÊ¾Ù¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ÈÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö²ñ¼Ò¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¨¥¤¥È¡Ë¤ÎÀ¶»»¤Î¼êÂ³¤¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î»ñ»º¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤ÎÁêÅö¤ÊÇä¤ê¾å¤²³Û¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢À¶»»¤Ë¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ñ»º¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤«¤é¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤¹¤ë¶â³Û¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¨¥¤¥È¤Î¼èÄùÌò¤À¤Ã¤¿¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
Á°½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤À¡£