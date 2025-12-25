この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない受験の落とし穴 親の「押し付け」をやめたら第一志望に合格した驚きの実例

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【実例紹介】親が変わると受験は変わる。娘が第一志望に合格した理由」と題した動画を公開。子どもの受験に対し、親が「押し付け」をやめることで、第一志望校合格という結果に繋がった実例を紹介した。



動画で紹介されたのは、道山氏の勉強会に参加後、娘が第一志望校に合格したという鈴木さんの事例である。当初、鈴木さんの娘は志望校は決まっていたものの、勉強を最後までやり切ることができずにいたという。しかし、親の関わり方を変えたことで子どものやる気が上がり、見事合格を勝ち取ったと道山氏は説明する。



道山氏によると、鈴木さんが意識したことは3つあるという。1つ目は「押し付けをやめた」こと。それまでは「あれやれ、これやれ」と指示することが多かったが、それをやめて子どもと「一緒に進めていく」という意識に切り替えた点を挙げた。2つ目は「いろいろと試した」こと。全ての方法が自分の子どもに合うわけではないため、うまくいったことだけを継続していったという。そして3つ目は「塾を活用した」こと。わからない問題の指導などは塾に任せ、親は受験の精神的なサポートに集中したと指摘した。



これらの事例から、道山氏は志望校に合格させる上で大事なこととして、「親の意見を押し付けない」「自分でできないことは他の力を借りる」「早い時期から対策をする」という3つのポイントを挙げた。親が勉強内容にまで踏み込むのではなく、伴走者として心のサポートに徹することが、子どもの自主性を引き出し、合格へと繋がるのかもしれない。子どもの受験を控える家庭では、一度サポートのあり方を見直してみてはいかがだろうか。