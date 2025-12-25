えなこ、秒で“ずぶ濡れ”も…『SASUKE』で見せた姿に反響「綺麗な水没の仕方…」「芸術点100点満点」
人気コスプレイヤーのえなこが24日放送のTBS系『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜に出演。超難関エリアに果敢に挑んだ姿が反響を呼んだ。
【写真】可愛すぎてクリア…サンタコスを披露したえなこ
今回、クリスマスイブに放送されることに合わせ、サンタクロースのコスプレで登場したえなこ。観客に手を振り、走り出したえなこだったが、最初のエリアでつまずき、水の中へ消えていった。出場時間はわずか5秒。実況も「えなこサンタさーん！」と絶叫した。
一瞬でずぶ濡れとなったえなこに、SNS上からは「凄い綺麗な水没の仕方…」「芸術点100点満点でしたｗ」「秒で落ちてった」「ナイスファイトでした」との反響が寄せられた。
