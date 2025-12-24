この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が目の疲れに直結する反射区を公開!『【たった4分】手をもむだけで、目をリフレッシュ!疲れ目・ドライアイ解消法』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶麗菜氏が、『【たった4分】手をもむだけで、目をリフレッシュ!疲れ目・ドライアイ解消法』という動画を公開した。この動画では、手にある3つの反射区を押すだけで目の疲れやドライアイを和らげる手もみセラピーの方法が紹介されている。



音琶氏は、セラピーを始める前にハンドクリームを塗って手の血行を良くしておくことで、より実感しやすくなると説明する。さらに、テラヘルツ素材のめぐりスティックを使って手をコロコロと転がすことで、手が温まり筋肉がほぐれていく様子を示している。



最初に押すのは、目の不調全般に対応するという「目の反射区」である。両手の人差し指と中指の爪の脇にあり、指を立てて固い部分でつまむように7秒間押す動作を3回繰り返す。左手は右目、右手は左目に対応しているという。音琶氏によると、この反射区に痛みを感じる場合は目が疲れているサインであり、痛みが強いほど疲労の度合いが高いと考えられるとのことだ。



次に、肩甲骨周りの筋肉をほぐす「背骨上部の反射区」を押していく。場所は親指の付け根を3等分にした最上部で、骨の下に反対の手の親指を入れ込むように7秒間、3回押す。この時、少し内側にひねるように押すのがポイントだと解説している。目の疲れは首や肩のこりと連動しているため、この部分をほぐすことが重要だという。



最後は、鎖骨周りのリンパの流れを促す「リンパ節胸の反射区」である。親指と人差し指の間の水かき部分にあり、親指の腹で垂直に7秒間、3回押す。音琶氏は、奥に入りすぎると別の反射区になってしまうため、その手前を狙うよう注意を促している。骨の下に指を入れるように押すとより届きやすくなるとも補足している。



音琶氏は、これら3つの反射区を1日に3回から5回、それぞれ3回から5回ずつ押すことを勧めている。実践後は水分を摂って老廃物を流すことも忘れないようにと付け加える。また、やり方を覚えたら目を閉じて深呼吸しながら行うと、リラックスと循環促進の相乗作用で改善がさらに早まると述べている。デスクワークや画面作業の合間に数分で実践できるこの手もみセラピーは、日常の健康習慣として取り入れやすいものとなっている。