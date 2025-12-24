ÂçÃ«50¡Ý50µÇ°µå¡¢»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡½êÍ¸¢Áè¤¤¤ÎÃæ¡Öº£¤¬ºÇ¤â²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤»þ´ü¡×¤Î¹çÍýÅªÈ½ÃÇ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬2024Ç¯¤Ë¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¦50ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¤Î50¹æËÜÎÝÂÇµå¤¬¡¢»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¤Ç439Ëü2000¥É¥ë¡ÊÌó6²¯6758Ëü4000±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿ÉñÂæÎ¢¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¶¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÍÍê¤Ë¤è¤ê¡¢½çÄ´¤Ë¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¡¼¥ëÁèÃ¥Àï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÊÌ¤Î2¿Í¤â½êÍ¸¢¤òÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤ÏµÞÊÑ¡£½ÐÉÊ¸µ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ïº¹¤·»ß¤áÄÌ¹ð¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥óÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÆ±¼ÒÂåÉ½¤Î¥±¥ó¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¤Ï¡¢3¿ÍÁ´°÷¤È¶¨µÄ¤·¡Öº£¤¬ºÇ¤â²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤»þ´ü¤À¡×¤ÈÂ¨»þÇäµÑ¤Î¹çÍýÀ¤òÀâ¤¤¤¿¡£Îã¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢2001Ç¯¤Ë¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤¬Êü¤Ã¤¿73¹æËÜÎÝÂÇµå¤À¡£½êÍ¸¢¤ò½ä¤ëºÛÈ½¤¬Ä¹´ü²½¤·¡¢2003Ç¯¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍî»¥³Û¤Ï45Ëü¥É¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£1998Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Î70¹æµå¤¬300Ëü5000¥É¥ë¤ÇÇä¤ì¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½¤Ç»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤»¤Ð²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ë¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤Ë3¼Ô¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¡ÖºÇÂç¸Â¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤ë¡×¤³¤È¤Ç°ìÃ×¡£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÂ³¹Ô¤µ¤ì¡¢ÂæÏÑ¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤¬Íî»¥¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¤Ï79Ëü2000¥É¥ë¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ëÌó360Ëü¥É¥ë¤ÎÇäµÑ±×¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·¸ÁèÃæ¤À¡£
¡¡ÈéÆù¤Ë¤â¡¢¤³¤Î½êÍ¸¢Áè¤¤¼«ÂÎ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£