¡Ú¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡ÛÆü¾Æ¤±»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ¥¥Æ¥£¤Î¥Ý¡¼¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¥¢¥¤¥Ô¡¼¥Õ¥©¡¼¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ Summerdays ¥Ý¡¼¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¡ä¡ä¡ä¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¡Summerdays ¥Ý¡¼¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ä°¦¤¤¥Ý¡¼¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥ê¥Ü¥ó¤òÀ¹¤êÀ¹¤ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¥Ó¡¼¥Á¤Ç³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¥®¥ã¥ë´¶ËþºÜ¤ÇºÇ¶¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡ÖFACE¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥¿¥¤¥×¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î2¼ïÅ¸³«¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ü¥¢À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö½ÄÄ¹¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎ¾ÌÌÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¾®Êª¤ÎÀ°Íý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤À¡£
¡ÖBIG¶ÒÃå¡×¤Ï¥Þ¥ÁÉÕ¤¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¤ªÊÛÅöÈ¢¤âÆþ¤Ã¤Æ¼ÂÍÑÀÈ´·²¡ý¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥À¥Ê¡×¤Ï¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ë¥Ý¥Ã¥×¤ÊÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤É¤ì¤¬½Ð¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤âÆü¾Æ¤±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È°ì½ï¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ï¤¸¤±¤Á¤ã¤ª¤¦¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ÊC¡Ë 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339
¡ä¡ä¡ä¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¡Summerdays ¥Ý¡¼¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ä°¦¤¤¥Ý¡¼¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥ê¥Ü¥ó¤òÀ¹¤êÀ¹¤ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¥Ó¡¼¥Á¤Ç³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¥®¥ã¥ë´¶ËþºÜ¤ÇºÇ¶¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡Ö½ÄÄ¹¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎ¾ÌÌÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¾®Êª¤ÎÀ°Íý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤À¡£
¡ÖBIG¶ÒÃå¡×¤Ï¥Þ¥ÁÉÕ¤¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¤ªÊÛÅöÈ¢¤âÆþ¤Ã¤Æ¼ÂÍÑÀÈ´·²¡ý¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥À¥Ê¡×¤Ï¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ë¥Ý¥Ã¥×¤ÊÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤É¤ì¤¬½Ð¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤âÆü¾Æ¤±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È°ì½ï¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ï¤¸¤±¤Á¤ã¤ª¤¦¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ÊC¡Ë 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339