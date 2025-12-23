年末年始限定の贅沢バーガーが登場！ロッテリア「肉バーガーフェア」開催
株式会社ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2025年12月26日（金）から年末年始限定で、「肉バーガーフェア」を開催する。
■食べ応え抜群の贅沢バーガー
「肉バーガーフェア」では、年末年始の特別なひとときにぴったりな、食べ応え抜群の贅沢バーガー「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」を提供する。
「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」は、2枚ずつ重ねた牛肉100％のパティとレッドチェダーチーズ、牛カルビ肉に、4種類のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースと、ガーリックのパンチが効いたカルビだれを合わせ、マヨネーズなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品。どこから食べてもジューシーな肉の旨みと濃厚なチーズのコクが口いっぱいに広がる、まさに“肉バーガー”という名にふさわしい一品に仕上げた。
さらに、「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」の牛肉100％のパティと、レッドチェダーチーズをそれぞれ3枚に増量した「トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー」も用意した。
『ぜひ年末年始の自分へのごほうびや、ご家族・ご友人とのひとときに、ロッテリアの「肉バーガーフェア」をお楽しみください。』
※表示価格は全て税込。
※一部店舗を除く108店舗で販売予定。（12月23日時点）
※1月上旬まで販売予定。なくなり次第終了。
■商品概要
商品名：ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー
価格：890円
商品概要：2枚ずつ重ねた牛肉100％のパティとレッドチェダーチーズ、牛カルビ肉に、4種類のチーズをブレンドしたとろ〜りチーズソースと、ガーリックのパンチが効いたカルビだれを合わせ、マヨネーズなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ贅沢な一品。
商品名：トリプル絶品チーズ牛カルビバーガー
価格：1,090円
商品概要：「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」の、牛肉100%のパティとレッドチェダーチーズをそれぞれ3枚に増量した、トリプルサイズのボリューム満点なバーガーだ。
