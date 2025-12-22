¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥¦¥µ¥®¤Î»Ñ¤Ç¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÀ¼Í¥¿Ø¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ª
±Ç²è ¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡ª¡¡¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÇÛµëºîÉÊ(¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼&¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ò¥ë¡¼¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¡Ó¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢20 À¤µª¥¹¥¿¥¸¥ªÅù)¤ÇÎòÂå No.2¤Î2½µÌÜ¤Î½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼&¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤Î10Æü´Ö¤Ç¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ40²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«Á°¤Î12·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÁ°Ìëº×¤¬³«ºÅ¡£
ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÈÁ´¹ñ20ÅÔ»Ô¤Î·à¾ì¤È¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò·Ò¤¤¤Ç¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ò¼Â»Ü¡ª¡¡¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤Ç´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®¤Î·Ù´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£Ìò¤Î¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡¢ÈéÆù²°¤À¤±¤ÉÍê¤ì¤ë¥¥Ä¥Í¤ÎÁêËÀ¡¦¥Ë¥Ã¥¯Ìò¤Î¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÆæ¤Î¸°¤ò°®¤ë¥Ø¥Ó¤Î»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¡¦¥²¥¤¥ê¡¼Ìò¤Î²¼Ìî¹É¤µ¤ó¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Î¡È±¢ËÅÏÀ¡È¤ò¸ì¤ë¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤ÎÇÛ¿®¼Ô¡¦¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¤Î¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÁÏÀß¼Ô°ìÂ²¤Ç¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¸æÁâ»Ê¡¦¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤é¹ë²ÚÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤Î¥¦¥µ¥Àµ¼Ô¤¬¤³¤Î¹ë²ÚÁ°Ìëº×¤Ë¡È¤¤¤Ä¤â¤Î»Ñ¡É¤ÇÀøÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¥¦¥µ¥®¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¸å¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Å¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡ª
¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡Ê¥¸¥å¥Ç¥£¡Ë¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¼¡¤Ï¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤Î¥¦¥µ¥®¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£
¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡§²¿ÄÌ¿®¡©
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤Ç¤¹¡£
¾å¸Í¤µ¤ó¡¦¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¡§¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®¡ª
¾å¸Í¤µ¤ó¡§¡Ê¥¦¥µ¥®»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡ª
¥¦¥µ¥À¡§¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªº£²ó¡Ê9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤¬¤ä¤Ã¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡ª±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥³¥³¤ò´Ñ¤ë¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å¸Í¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤Ï·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ê¥¦¥µ¥®½é¤Î·Ù»¡´±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤È¾®¤µ¤Ê¥¦¥µ¥®¤Ç¼þ¤ê¤Ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÈà½÷¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿Ä¤Î¶¯¤µ¨¡¨¡²¿¤«¤òÄÉ¤¦»þ¤È¤«¤Î¡Ö¿Ä¤Î¶¯¤¤À¼¡×¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡ª¤½¤³¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¿¹Àî¤µ¤ó¡Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹Àî¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥±¥Ü¤À¡¢¥¤¥±¥Ü¤À¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¾å¸Í¤µ¤ó¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤Í¡£
¿¹Àî¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ê³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡ª¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤Í¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ±é¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤¤¤¤ÃË¡¢¤¤¤¤¥¥Ä¥Í¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÏÂæËÜ¤ò¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¸Í¤µ¤ó¡§¤¤¤ä¡¢¿¹Àî¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤âËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¤½¤í¤½¤í¤ª»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥µ¥À¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ªÏÃÊ¹¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¿¹Àî¤µ¤ó¡§¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®¡ª
¾å¸Í¤µ¤ó¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡ª
郄ÅèÀ¯¹¨¤µ¤ó¡Ê»ÔÄ¹¥¦¥£¥ó¥É¥À¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¡ÊÁÏÀß¼Ô¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¥ê¡¼¡Ë¡¢»°Âð·òÂÀ¤µ¤ó¡Ê¥Ý¥´½ðÄ¹¡Ë
¹âÅèÀ¯¹¨¤µ¤ó¡§¡Ê¥¦¥µ¥®¤ò»Ø¤µ¤·¤Ä¤Ä¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡Ê¾Ð¡Ë
¥¦¥µ¥À¡§¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¶²½Ì¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¸ÄÀÅª¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°Âð·òÂÀ¤µ¤ó¡§¥Ý¥´½ðÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ê¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ë£±¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢£±¤Î»þ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¸·¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉã¿ÆÅª¤Ê²¹¤«¤µ¡¢²û¤Î¿¼¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÂè°ì¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ÎÊÕ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¤Í¡¢º£²ó¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÁÏÀß¼Ô¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¥ê¡¼Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â²ÈÂ²»×¤¤¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¤Í¡¢Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¡ª º£²ó¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¢¡ª¤À¤«¤é¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡ª
郄ÅèÀ¯¹¨¤µ¤ó¡§¤¤¤ä¤¡¡¢¤â¤¦¡Ê¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ë£±¤Ç»ÔÄ¹¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¡¢ÇÐÍ¥¤«¤éÀ¯¼£²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÇÏ¤Î¿·»ÔÄ¹¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥À¥ó¥µ¡¼¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÇÏ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¼ýÏ¿¤âÇÏ¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥ë¥ë¥ë¥ë¥ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢±é½Ð²È¤«¤é¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢ÇÏ´¶¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢Ä¥¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¦ÇÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¡Ä¡Ä¶»¤Î¡ª ¥¢¥¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ÎÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸ËþºÜ¤Î¡ª ¡Ä¡Ä¤Ç¤â¼Â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²²ÉÂ¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ºÇ¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ç¤¹¤è¡ª¤½¤³¤¬¸«½ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¥¦¥µ¥À¡§Â¿Ê¬1²ó¤¸¤ã¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤Û¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÇßÂô¤µ¤ó¡§3²ó´Ñ¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
郄Åè¤µ¤ó¡§3²ó´Ñ¤Æ»°¿ÆÅù¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ´Ñ¤ËÍè¤µ¤»¤ë¡Ê¾Ð¡Ë
ÇßÂô¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
»°Âð¤µ¤ó¡§¡Ê¾Ð¡Ë
¥¦¥µ¥À¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
²¼Ìî¹É¤µ¤ó¡Ê¥Ø¥Ó¤Î»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¡¦¥²¥¤¥ê¡¼¡Ë¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡ÊÇÛ¿®¼Ô¥Ë¥Ö¥ë¥º¡Ë
¥¦¥µ¥À¡§Ìò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸«¤¿¿Í¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¼Ìî¹É¤µ¤ó¡§¡Ê¥¦¥µ¥Àµ¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡ËµÕ¤Ë¤½¤ì¡Ê¥¦¥µ¥®¤Î»Ñ¡Ë¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¦¥µ¥À¡§Á°ºî¡Ê¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ë¤Î»þ¤Ë¤â¡¢¤³¤Î»Ñ¤Ç¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡ª
²¼Ìî¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ä¡Ä¼ÁÌä¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡§¼ÁÌäÈô¤Ö¤è¤Í¡ª
¥¦¥µ¥À¡§¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
²¼Ìî¤µ¤ó¡§¤¢¤Î¡¢¥²¥¤¥ê¡¼¤Ë¸Â¤é¤ºÁ°²ó¤Î¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¥Æ¥ó¥Ý´¶¤¬Áá¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿§¡¹¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥Í¥¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿Ê¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Â¿Ê¬1²ó¤¸¤ã´Ñ¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤°¤é¤¤¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¥Æ¥ó¥Ý´¶Áá¤¤¤·¡¢¥Í¥¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤âºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¹¾¸ý¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤È¤«¡¢¤³¤³¡ª¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç·à¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¦¥µ¥À¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó¡Ê¥È¥«¥²¤Î½ÅÄÃ¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¡Ë¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¡¿¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¥Û¥°¥Ü¥È¥à·ÙÉô¡Ë¡¢Dream Ami¤µ¤ó¡Ê²Î¼ê¥¬¥¼¥ë¡Ë
¥¦¥µ¥À¡§³§¤µ¤ó¡¢º£²ó±é¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¡§¤Û¤ó¤È¤Ë³§¤µ¤ó¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤¬Âç¹¥¤¤ä¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ëÊý¤Û¤È¤ó¤É¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡£
±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¡¢Á´Éô¤Î´¶¾ð¤ò°î¤ì½Ð¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Á´´¶¾ð¤¬°î¤ì½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Dream Ami¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¢¥¬¥¼¥ëÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤¦¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ëgazel¤Î¿·¶Ê¡ØZOO¡Ù¤òÀ§Èó³§¤µ¤ó¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç²¿¤«ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡Ö²¿¤«¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó¡§ËÍ¤ÎÌò¤Ï¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥È¥«¥²¤ÎÌò¤Ç¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤·¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¡¦Dream Ami¤µ¤ó¡§¡Ê¾Ð¡Ë
ÊÁËÜ¤µ¤ó¡§¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¦¥µ¥À¡§´Ñ¤¿¿Í¤¬¡¢¿§¡¹³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Dream Ami¤µ¤ó¡§¤Û¤ó¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¬£±¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥¦¥µ¥À¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼
ÀÐÄÍ±ÑÉ§¤µ¤ó¡Ê¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¥¯¡Ù¥µ¥ê¡¼¡Ë¡¢ÀÐ¶¶ÍÛºÌ¤µ¤ó¡Ê¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¥ß¥²¥ë¡Ë
ÀÐÄÍ±ÑÉ§¤µ¤ó¡§¡Ê¥¦¥µ¥À¤Î³Ê¹¥¤ò¸«¤Æ¡ËºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥¦¥µ¥À¡§´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Î¡¢¥º¥Ð¥ê¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐÄÍ¤µ¤ó¡§Æ°Êª¤Ã¤ÆÆù¿©¡¢Áð¿©¡¢¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊÐ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¡Ê£±¤ò´Ñ¤¿»þ¤Ë¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö³¨¤¬åºÎï¡×¤Ã¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤³¤ì¤«¤é´Ñ¤ë¡Ë¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀÐ¶¶ÍÛºÌ¤µ¤ó¡§¤³¤Î¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°Êª¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤È¤«¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ°ÊªÆÃÍ¤Î»ÅÁð¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆ°Êª¤Ã¤ÆÉáÃÊ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ½Ö´Ö¤¬¤¹¤´¤¯»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï²¿²ó¤â´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥µ¥À¡§´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤ËÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£º£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐÄÍ¤µ¤ó¡§ËÍ¤Ï¤â¤¦¡Ä¡Ä¥Û¥ë¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ç¤¹¡ª²¿¤«Æ°Êª¤Ë¤«¤é¤ó¤À°áÁõ¤ò¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬Íè¤Æ¡¢¤â¤¦¥Û¥ë¥¹¥¿¥¤¥ó°Ê³°Éâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¦¥µ¥À¡§Áð¿©Æ°Êª¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡£
ÀÐÄÍ¤µ¤ó¡§¼Â¤ÏÆù¿©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Í¡£
¥¦¥µ¥À¡§¡Ê¾Ð¡ËÂ¸¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¶¶¤µ¤ó¡§ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥ß¥²¥ë¤¬¡¢»à¼Ô¤Î¹ñ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉþÁõ¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥µ¥À¡§Æó¿Í¤È¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡Ê¡Ø¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÙÎîÇÞ»Õ¥Ï¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ë
ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡§¤ª¤Þ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¦¥µ¥®¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥¦¥µ¥À¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î°áÁõ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡©
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡§¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥¦¥µ¥À¡§ÇØÃæ¤ÎÂÓ¤Î¤È¤³¤í¤â¡£
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡§¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¼ª¤È¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ÎÀÖ¤È¡Ê¥Ù¡¼¥¹¤Î¡Ë¹õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÂ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¥¦¥µ¥À¡§¥º¥Ð¥ê¡¢¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡§Æ°Êª¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤¦¤Á¤Ï¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤âÇ¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢²Æ¤Ï¥¯¥¸¥é¤È±Ë¤¤¤Ç¡¢¥¤¥ë¥«¤È±Ë¤¤¤Ç¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤Æ°Êª¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Þ¤º¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡ª
¤¢¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤ß¤ó¤ÊÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é´Ñ¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤«»Ò¶¡¿´¤ËÌá¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¥¦¥¥¦¥¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¥ÎÏ¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÂç¹¥¤¡ª
¥¦¥µ¥À¡§·ù¤¤¤Ê»Ò¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡§¤¤¤Ê¤¤¤è¡ª ¤â¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡£²»³Ú¤â¤¤¤¤¤·¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¥¦¥µ¥À¡§¡Ê¤³¤ì¤«¤é´Ñ¤ë¡Ë£²¤Ë´üÂÔ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡§¤Þ¤ÀÆâÍÆÁ´Á³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢Â¿Ê¬º£¤Þ¤Ç¤Î¿ä¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¿ä¤·¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£»Ò¶¡¤È´Ñ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¡ª
¥¦¥µ¥À¡§³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡§²Ä°¦¤¤¥¦¥µ¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¥¦¥µ¥À¡§¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê¡Ø¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¿å¾½¶Ì¤Î½÷¥Þ¥À¥à¡¦¥ì¥ª¥¿¡Ë
¡Ê¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌ²á»þ¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹£÷¡Ë
Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡ª¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²ºÇ¹â£÷
¥¦¥µ¥Àµ¼Ô¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡Ä¡Ä¡ª
¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î¿¥¤ê¤Ê¤¹Â¿ÍÍÀ¡¢ÊñÍÆÎÏ¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤ÇÀä»¿¾å±ÇÃæ¤Ç¤¹¡ª Á°ºî¤«¤é¤µ¤é¤ËåÌÌ©¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê·à¾ìÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤¸«¤ÎÊý¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤ÎÊý¤â¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ø¤É¤¦¤¾¡ª
