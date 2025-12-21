寺田心、2度の大失恋をテレビ初告白 同じ相手に振られる「仲良くしていたんですけど…」
俳優の寺田心（17）が、14日放送のTBS系『週刊さんまとマツコ』（毎週日曜 後1：00）に出演。2度の大失恋を明かした。
【写真】寺田心、6歳の頃に共演した“初恋お相手”
現在17歳、高校2年になる寺田について、番組で、芸能活動人生を振り返る「色々成長しすぎ人生グラフ」を見ることに。その中で「2度の大失恋」があったことが明かされ、寺田は「テレビで言うの初めて。中学の入学式で一目惚れ。同じ人に2回振られました。1回目…直接も言ったこともありますし」と打ち明けた。
マツコ・デラックスは、寺田に「けっこう頻繁に『好き？』って言っていた？」と確認を取ると「ダメ！もっと大事にしないと！」と愛のあるアドバイス。「場所とかちゃんとやっていたら。彼女のフォローするわけじゃないけど、ちょっと付き合えなかったと思う。すごく目立つもん。それは、女の子は怖くて付き合えないよ」と呼びかけた。
寺田は「（相手からは）『お仕事しているし、遊ぶ時間もないと思うから…』と2回とも同じ理由で（断られた）。けっこう仲良くはしていたんですけど。2回振られたっていうのは、男としてのレベルが低いんだろうなって。体も未熟だったし。カッコいい男の人になれていないんだな」と語っていた。
