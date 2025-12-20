この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「山崎NANA(YamazakiNANA)」が、「【ガスト】ガストの朝食ビュッフェがコスパ最高すぎた！ハンバーグもパンケーキも食べ放題できる豪華で美味しいメニューを食べまくった爆食女の満腹モーニング【大食い】」と題した動画を公開。一部店舗で実施されているガストの朝食ビュッフェを体験し、その圧倒的なコストパフォーマンスとメニューの豊富さを紹介した。



今回、山崎NANA氏が訪れたのはホテル併設型の店舗。ビュッフェはサラダバーから始まり、スクランブルエッグやソーセージといった洋食の定番、さらには焼き鮭や焼き鯖、ひじき煮などの和食まで、幅広いラインナップが揃う。ご飯も白米とひじきの炊き込みご飯の2種類が用意されている。



特に山崎氏が驚いたのは、ガストの看板メニューであるハンバーグが食べ放題である点だ。同氏は「ソースをつけなくてもしっかり味がついている」とそのクオリティを高く評価。さらに、厚切りで脂の乗った焼き鮭についても「大きさと厚みもあって脂乗りもいい」と絶賛した。



食事の締めにはデザートを堪能。中でも、食べ放題メニューに含まれている「ガストパンケーキ」をこの日のMVPに選出。生地に特別な工夫がされているのか、「噛むたびにジュワッと甘みが弾ける」とその食感を表現し、添えられたマスカルポーネクリームとの相性も抜群であると語った。



ハンバーグやパンケーキといった通常メニューでも人気の料理が、わずか1200円（店舗により価格は異なる）で食べ放題になる本サービス。山崎氏は「ハンバーグだけでもすごいのに、あのガストパンケーキまで食べ放題はやりすぎ」と述べ、価格以上の価値を提供する、満足度の高い朝食ビュッフェであると結論付けた。