思春期の子育てアドバイザーで元中学校教師の道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」で、「【反抗・遅刻・夜更かし】深夜ゲームで朝起きない…もう限界の母にできること」と題した動画を公開。深夜までゲームに没頭し、遅刻や欠席を繰り返す子どもへの対応に悩む親に向け、その根本的な改善策を提示した。



動画で道山氏は、まず親が感情的に爆発した際に子どもが「キモい」「無理」と反発する理由について解説。これには「愛情バロメーターが低い」ことと「言い方が悪かった」という2つの原因が考えられると指摘した。「愛情バロメーター」とは、親の愛情が子どもに正しく伝わっているかを示す指標で、これが低い状態では親子関係が悪化し、子どもは親の話を聞く態勢にないと説明する。



さらに、遅刻や欠席が続く根本的な原因として、道山氏は3つの可能性を挙げた。1つ目は、愛情バロメーターの低下による「気力のなさ」。2つ目は、深夜4時までゲームをするような「生活リズムの乱れ」。3つ目は、勉強や友人関係など「学校に行きたくない何らかの理由」の存在だという。今回の相談ケースでは、特に生活リズムの乱れと愛情バロメーターの低下が深く関わっている可能性が高いと分析した。



その上で、状況を改善するための具体的な3ステップを提案。まず最優先すべきは「愛情バロメーターを上げること」だと強調。これを上げない限り、生活リズムを整えるための話し合いすらできないという。次に、親子関係が改善し、冷静に話せるようになった段階で、このままでは「退学や留年になる」という客観的な状況を伝え、転校するのか、もう一度頑張るのか、あるいは働くのか、本人の意思を確認する。そして、本人が「もう一度頑張る」と決めたなら、家庭教師を契約するなど「親ができるサポートを具体的に提示する」ことが重要だと語った。



どうしても家庭での改善が難しい場合の最終手段として、全寮制のフリースクールなども検討すべきだと道山氏は述べる。頭ごなしに叱るのではなく、まず親子関係の土台を築き、本人の意思を尊重しながら将来の道を一緒に考えることが、問題解決の鍵となりそうだ。