立憲民主党の米山隆一衆院議員が2025年12月18日にXで、米山氏がスパイ活動をしていることを自白しているように見えるとする国会の切り抜き動画に対し、「呆れ返ります」と反論した。さらに、ツッコミが入った自身の「前髪」にも言及した。

「ワックスが足りなくて前髪が落ちて...」

米山氏は18日の国会で、旧姓使用の法制化について、かなりの人が「どうせ使うかもしれないから」と旧姓の通称使用の登録を届け出るだろうと指摘。「突然みんなが2つくらい氏がある人が世の中にいっぱいいる、それが大学にも官庁にも産業界にもいるっていう事態になってしまいまして、それは経済安全保障上、情報保護活用法上不都合な事態......つまりは、スパイ活動などを行うときに、非常に問題になる」と懸念点を話した。

これに、米山氏がスパイ活動をしている側の立場に立って話しているかのように聞こえるとして、「スパイ認めちゃったw」「スパイ、自白」といった声が寄せられ、拡散された。

これに米山氏は、「アホかと思う揚げ足取りですが、『スパイ活動をする人が出る可能性があって問題になる』という趣旨ですよ」と説明し、「この人達、野党を馬鹿にする事が出来れば、日本の安全保障なんて本当にどうでも良いんですね。呆れ返ります」と非難した。

一方で拡散された動画には、米山氏の髪型についてツッコミを入れる声も見られた。米山氏のおでこの中央あたりに、カールした前髪が飛び出ているように見え、Xで「ヘアスタイルが気になってしょうがない」「それより前髪どうしたん」「髪型変過ぎんか？」といった声が寄せられた。

米山氏はこうした声にも反応し、このヘアスタイルの名前を尋ねる投稿に「うっかり鉄腕アトム（ワックスが足りなくて前髪が落ちて鉄腕アトムになっていたのに気が付きませんでした）」と答えていた。