キーの凹みが指先にフィット！3台マルチペアリング可能なBluetooth＋2.4GHzコンボキーボード
サンワサプライ株式会社は、Bluetoothと2.4GHzの両方に対応したワイヤレスキーボード「SKB-WBT41BK」を発売した。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減する。3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられる。パソコン・スマホ・タブレットなどを同時に使用し、キーボード1台を切り替えて使用したい方に最適だ。
■すばやく正確に入力できる、窪みのあるキー
キー中央のわずかな窪みが指先を自然に導き、誤入力を防止する。タイピング時の指の安定性を高め、すばやく正確な入力を実現する。
■キーを押すだけで、3つの機器を切り替え
パソコン・タブレット・スマートフォンなどの3台の機器を切り替えながら、キー入力ができるマルチペアリングに対応している。
■便利なショートカットキーを搭載
Fnキーとファンクションキーを同時に押すと、ショートカットキーとして使える。
■1回の充電で1年以上使用できる、経済的でエコな充電式
電池交換不要の充電式で、付属の充電ケーブルを使用すれば、1回の充電で1年以上（約450日）使用できる。さらに、充電しながらの使用も可能だ。
※一日8時間パソコンを使用中に、キーボード操作5％程度行う場合。数値は理論値。
■空間に馴染む、美しいデザイン
落ち着いたカラーと洗練されたフォルムが、デスクまわりを美しく演出する。
■テンキー付き
テンキー搭載により、会計ソフトや表計算ソフトでの数値入力を効率化。経理・会計業務をよりスピーディーに行える。
■使用しない時に誤入力を防ぐ
ON/OFFスイッチを搭載し、未使用時にはOFFにすることで誤入力を防止する。さらに、不要な電力消費を抑えてバッテリーの節約にも貢献する。
■高さ調整できるスタンド付き
3段階調整可能で、お好みの高さで使用できる。
■Copilotキー搭載
AIアシスタントの「Microsoft Copilot」をすばやく起動できる、Copilotキーを搭載している。
■Bluetoothと2.4GHzの両方に対応したワイヤレスキーボード「SKB-WBT41BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・VESA非対応モニターを、モニターアームに取り付けできる！モニターマウントホルダー
・アップグレード初心者でも簡単！EaseUS Disk Copyを使ったWindows 11移行が驚くほどスムーズ
・USB A／C対応！4台の機器を2台のPCで共有できる切替器
・ノートPCに貼るだけ！ノートPC用ガジェットポーチに新色
・扉や窓のすき間から配線できる！PoE対応すきま用CAT6A LAN延長ケーブル
■すばやく正確に入力できる、窪みのあるキー
キー中央のわずかな窪みが指先を自然に導き、誤入力を防止する。タイピング時の指の安定性を高め、すばやく正確な入力を実現する。
■キーを押すだけで、3つの機器を切り替え
パソコン・タブレット・スマートフォンなどの3台の機器を切り替えながら、キー入力ができるマルチペアリングに対応している。
■便利なショートカットキーを搭載
Fnキーとファンクションキーを同時に押すと、ショートカットキーとして使える。
■1回の充電で1年以上使用できる、経済的でエコな充電式
電池交換不要の充電式で、付属の充電ケーブルを使用すれば、1回の充電で1年以上（約450日）使用できる。さらに、充電しながらの使用も可能だ。
※一日8時間パソコンを使用中に、キーボード操作5％程度行う場合。数値は理論値。
■空間に馴染む、美しいデザイン
落ち着いたカラーと洗練されたフォルムが、デスクまわりを美しく演出する。
■テンキー付き
テンキー搭載により、会計ソフトや表計算ソフトでの数値入力を効率化。経理・会計業務をよりスピーディーに行える。
■使用しない時に誤入力を防ぐ
ON/OFFスイッチを搭載し、未使用時にはOFFにすることで誤入力を防止する。さらに、不要な電力消費を抑えてバッテリーの節約にも貢献する。
■高さ調整できるスタンド付き
3段階調整可能で、お好みの高さで使用できる。
■Copilotキー搭載
AIアシスタントの「Microsoft Copilot」をすばやく起動できる、Copilotキーを搭載している。
■Bluetoothと2.4GHzの両方に対応したワイヤレスキーボード「SKB-WBT41BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・VESA非対応モニターを、モニターアームに取り付けできる！モニターマウントホルダー
・アップグレード初心者でも簡単！EaseUS Disk Copyを使ったWindows 11移行が驚くほどスムーズ
・USB A／C対応！4台の機器を2台のPCで共有できる切替器
・ノートPCに貼るだけ！ノートPC用ガジェットポーチに新色
・扉や窓のすき間から配線できる！PoE対応すきま用CAT6A LAN延長ケーブル