オーストラリアのビーチでおきた銃撃事件をめぐり、捜査当局は16日、容疑者が過激派組織「イスラム国」の影響を受けていたとの見方を示しました。

シドニー近郊のボンダイ・ビーチでは10歳の少女を含む15人の死を悼み、多くの住民が献花に訪れています。

捜査当局は16日に会見し、容疑者2人が「イスラム国」の影響を受けていたとの見方を示しました。24歳の容疑者の車内からは、爆発装置とともに「イスラム国」に関連する手製の旗が2枚見つかったということです。

また、容疑者2人は「イスラム国」の関連組織による活動も指摘されているフィリピンを先月、訪れていて、渡航目的を調べているということです。

この事件では、青果店を営むシリア出身の男性が容疑者に飛びかかり銃を奪った行動が称えられています。

銃弾を受けて入院中の男性への支援を呼びかける クラウドファンディング では、1億円以上が集まったと報じられています。アルバニージー首相も16日、男性を見舞うため病院を訪れ勇気を称えました。アルバニージー首相はまた、今回の事件をうけて銃規制の強化に取り組むことを表明しています。