キャピタル・アセット・プランニング <3965> [東証Ｓ] が12月16日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年9月期の連結最終利益を従来予想の3.9億円→4.1億円(前期は4億円)に5.1％上方修正し、一転して2.2％増益見通しとなった。

なお、10-3月期(上期)の最終利益は従来予想の2.3億円(前期は2.6億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年９月期通期連結累計期間の業績につきましては、生成ＡＩアプリケーション開発等のための調査研究費に対して試験研究費に係る法人税額控除制度が適用される見込みとなりましたので、親会社株主に帰属する当期純利益を前回発表予想の390百万円から410百万円に、１株当たり当期純利益を67円91銭から71円39銭に上方修正することといたしました。

