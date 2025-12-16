プロ野球ブルペン史

潮崎哲也が語る西武必勝リレー「サンフレッチェ」誕生の軌跡（後編）

1989年11月26日、東京・赤坂プリンスホテルで行なわれたドラフト会議。１位指名で新日鉄堺の野茂英雄に８球団が競合したなか、松下電器（現・パナソニック）の潮崎哲也は西武から単独１位指名を受けた。その５日後、潮崎が憧れていた巨人・鹿取義隆の西武移籍が決定。外野手の西岡良洋と１対１の交換トレードだった。当時の心境を潮崎に聞く。



強力リリーフ陣のひとりとして西武黄金時代を支えた潮崎哲也氏（写真右） photo by Sankei Visual





【オリックス打線から８連続奪三振】

「ドラフトと、トレードと、どっちが先か、わからないぐらい一緒のタイミングで決まったと思います。だから僕、年齢は一回り下ですけど、鹿取さんと同期入団なんですよ。すごくうれしかったですね」

鹿取と同じサイドスローに転向したのが高校２年生の時。以来、潮崎は意識して鹿取を観察するようになり、巨人ではほかに斎藤雅樹にも注目していた。その斎藤は89年に21完投で20勝を挙げた完全な先発完投型。一方で鹿取は西武に不在の抑えとして期待された投手。潮崎自身、先発か、リリーフか、どちらで投げたいという願望はあったのか。

「僕はバリバリ先発のつもりで入ったんですよ。でも、後々聞いたら、『西武ライオンズになって、リリーフ投手をドラフト１位で獲ったのはおまえが初めてやな』って言われて。何か、騙されたような感覚でしたけどね（笑）。でも『なんだよ！』っていうような気持ちはまったくなかった。やっぱり、必要とされるところで投げるのが、選手として一番の醍醐味だと思っているので」

1年目の90年、開幕一軍入りを果たした潮崎だったが、登板機会はなかなか巡って来なかった。なぜなら、開幕投手の渡辺久信に始まって、郭泰源、渡辺智男、工藤公康と４試合連続の完投勝利。西武に限らず、当時はまだ投手は先発完投が基本であり、潮崎のデビューはチーム５試合目、４月14日のダイエー（現・ソフトバンク）戦だった。

この試合は８対２と西武６点リードの６回、先発の渡辺久が６回につかまり一挙５失点。二番手が一死も取れずに降板したあと、潮崎に出番が回ってきた。半ば緊急の初登板となったが、２回1/3を２安打４奪三振で無失点。移籍後初マウンドの鹿取がセーブを挙げた。現在のセットアッパーと抑えとは違うが、「潮崎−鹿取」の継投がここに始まっている。

「チームが負けている場面で僕が投げて、打線が逆転して、最後、鹿取さんが締めるっていう試合がよくありました。勝っている試合の１イニングを投げる今とは全然違いますね」

潮崎がプロ初勝利を挙げた同24日のオリックス戦は、６対６と同点の６回から登板。ソロ本塁打を浴びるも８回に味方打線が逆転。最後は鹿取が１点差を守った。オリックス戦といえば、７月５日の試合で３回途中から登板した潮崎は武器のシンカーを生かし、８連続奪三振を記録。１回、２回と２打席連続本塁打の門田博光もいた打線相手に、怖さはなかったのだろうか。

「あの時、オリックスは一番いい打線と言われていて、ホームランもある打者が多かったですけど、怖さはないというか、自分の力を100％出すことしか考えてなかったです。打たれる、打たれないは監督の責任だと（笑）。切羽詰まって『打たれたらどうしよう......』とか考えるんじゃなくて、『そんなん知ったこっちゃない』っていう感覚でした。無責任の真骨頂かなっていう」

【憧れの先輩からの「適当でいいんだよ」】

試合中のブルペンでいきなり抑えを任されたため、打たれて負けた時の責任を首脳陣に預けてマウンドに上がる──。そんな「無責任」で臨んだ投手は実在したが、それは新人ではない。

「いや、新人だから余計に許されるかな、っていうような感じで。それにうしろに鹿取さんもいらっしゃるので、もう打たれた時は『ごめんなさい。よろしくお願いします』と（笑）」

鹿取は移籍１年目を振り返り、「ブルペンに潮崎がいなかったら、僕はきつかったと思う」と語っている。一回り下の新人を頼りにしていたわけだが、潮崎自身、それ以上にうしろにいる鹿取を頼りにしていた。信頼関係が築かれていたなか、憧れの先輩から学んだこともあっただろう。

「僕と鹿取さんの真っすぐを比べた時、僕のほうがちょっと速いんですよ。空振りを取れる変化球も、シンカーがあるので僕のほうが絶対いいんです。でも、トータルしてみたら、やっぱり鹿取さんのほうがいいんですよね。『なんでかなぁ......』ってずっと思っていました」

90年の成績を見ると、鹿取は37登板で３勝１敗、24セーブ、45回を投げて防御率3.00。潮崎は43登板で７勝４敗、８セーブ、102回1/3を投げて防御率1.84。登板数に投球回数も違うし、そもそもプロ12年目の鹿取と新人の潮崎を比べられない。だが数字ではない部分、とくにコントロールに関しては、鹿取が数段上と見ていた。そこで潮崎は聞いてみた。

「鹿取さん、困った時、どうされるんですか？ やっぱりコントロールに自信があるから、もうキチキチですか？」

「アホか、オレにそんなコントロールあるか」

「え〜？ そうですか」

「真ん中だけを狙って、ちょっと低めに投げるんだよ」

まったく意外な鹿取の返答だった。困った時ほど、ストライクゾーンの四隅に狙いどおり投げているのかと思いきや、困ったら真ん中低めに投げているとのこと。じつは潮崎の考えと近しいところがあった。

「『打たれたらどうしよう』とか、『きっちり投げられなかったらどうしよう』とかじゃなくて、もっとアバウトでいいんだなって。僕らから見たら完璧なようなピッチャーなのに、実際にはアバウトな感覚を持っている。『自分からキュウキュウするな。適当でいいんだよ』って教えていただきましたね。で、打たれたら、ハイ、次、次っていう（笑）」

困った時というのは、たとえば、無死満塁でスリーボールになってしまうような、絶体絶命のピンチになった時だろうか。

「いや、もっとピンチじゃない時でも。１点リードしている時の先頭打者。先に２ボールになってしまった。どうしてもストライクがほしい。でも、打たれたらどうしよう、アウトローにきっちりいかなアカン、となるところを『いいんだよ、真ん中低めで』って。そんな、追い詰められて投げることはしなくなりましたね」

【リリーフで一番大事なこと】

"鹿取師匠"に金言を授かった潮崎は、以前よりも自由奔放に投げられるようになり、２年目の91年も10勝５セーブと活躍。92年は鹿取が10勝16セーブで潮崎が6勝10セーブと、チームの３連覇に大きく貢献した。

ただ、４勝３敗でヤクルトを制した日本シリーズ。鹿取が第１戦で杉浦享にサヨナラ満塁弾を浴びると、潮崎は第５戦で池山隆寛に決勝弾、第６戦では秦真司にサヨナラ弾を打たれた。ふたりだけで３敗を喫し、短期決戦で痛打されたリリーフは次に起用しづらいとも言われる。第２戦と４戦ではセーブを挙げていた潮崎だが、心境はどうだったのか。

「別に落ち込むとかもなく、しゃあないなっていうのが一番で。ここでやられたらどうしよう、っていう考えは基本的になかったですね。打たれて悔しくて物壊すとかまったくないし、嫁さんに『今日、勝って帰ってきたのか、打たれて負けて帰ってきたのか、全然わからへんな』って、よく言われたんです（笑）。高校時代から変わらず、全然、血気盛んじゃないんで」

抑えに失敗したら、勝ちを消してしまった先発投手に気遣いはした。だが、失敗を引きずらず、気持ちの切り替えも必要ないほどタフなメンタルの持ち主だった。

93年に左の杉山賢人が入団。鹿取、潮崎、杉山の必勝リレーが"サンフレッチェ"と呼ばれたなか、対左打者は杉山が受け持ち、ほぼ右打者限定になった潮崎は苦になることが少なくなった。今のように３人で１イニングずつではなく、回またぎに走者を残しての交代は当たり前だった。

「一人ひとり、自分たちの仕事をしましょうよ、というような３人の助け合いでしたね。要は絶対的に抑えるわけですから、厳しいといえば厳しい。でも、僕には鹿取さんがいて、途中から杉山が入ってくれて、本当に助かることばかりでした」

プロ８年目の97年に先発に転向。12勝を挙げた潮崎だが、転向は「リリーフ失格」となったからでもあった。あらためて、それだけの難しさもあるリリーフで一番大事なことは何か。

「試合をぶっ壊さないってこと。リリーフって、どこまでいっても他人の仕事を請け負ってるみたいな感覚があるので。先発ピッチャーの勝ちを消さない、チームを勝たせたまま次の人に渡す、勝ったまま終わらせるっていうのが醍醐味であり、難しさであり、難しいからこそ喜びでありという経験ができて、僕自身は面白かったです」

（文中敬称略）



潮崎哲也（しおざき・てつや）／1968年11月26日生まれ。徳島県出身。鳴門高から松下電器に進むと才能が開花。19歳で全日本入りを果たし、野茂英雄や与田剛らと共にソウルオリンピックに出場。89年のドラフトで西武から１位指名を受け入団。魔球と称されたシンカーを武器におもにリリーフとして活躍し、西武黄金期を支えた。2004年限りで現役を引退。引退後は西武の球団編成、コーチ、二軍監督などを歴任し、現在はシニアアドバイザーとしてチームを陰で支えている