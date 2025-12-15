『ふたりソロキャンプ』第24話・最終話 厳との関係に決断を迫られる雫
7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。最終話となる第24話のあらすじと先行カットが公開された。
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、12月18日（木）放送の第24話「ふたりソロキャンパーだ」のあらすじと先行カットが公開された。
＜最終話・第24話：ふたりソロキャンパーだ あらすじ＞
グループキャンプの夜、大事な話があると、雫と二人きりの時間を作った結衣。ふたりソロキャンプを続けながら、いっこうに進展しない厳との曖昧な関係について、心地が良い距離感に甘えていないで動く必要があるとアドバイスをする。このままの関係を続けるのか、それとも思い切って一歩近づくのか、雫は大きな決断を迫られることになる。
＞＞＞第24話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会
