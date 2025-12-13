¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÂÀÅÄÌº¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡×»î¹ç¸å¤Î¿©»ö²þÁ±¤òÍ×µá
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÀÅÄÌºÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬3800Ëü±ßÁý¤Î7000Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¡£ÀÊ¾å¡¢µåÃÄ¤ËÂÐ¤·¥Ê¥¤¥¿¡¼½ªÎ»¸å¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤Î²þÁ±¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¡£¤Ê¤ó¤Á¤ã¤éÐ§¤È¤Ê¤ó¤Á¤ã¤é¡¢¤È¤«¡£»î¹çÁ°¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ï½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤ÀÍ×µá¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï3·î¤Î¶¯²½»î¹ç¡¦¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ç¼«¿È½é¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½Ð¾ì¤Ë½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤âÅþÃ£¡£10ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¤Ï¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡£ÂÇÎ¨¤â¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î¡¦283¤ÈÈôÌö¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£µå¾ì¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤Þ¤À¸«¤Ì¹â¤ß¤À¡£
¡¡¡ÖOPS8³ä¤Ï¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÁ´»î¹ç½Ð¾ì¡£º£Æü¡ÊÊ¡ÎÉ¡ËGM¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤ëOPS¤Ï¡¢ÂÇÎ¨¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤ÂÇ¼Ô¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤ÎÉ¾²Á¤ò¼¨¤¹¡£º£µ¨8³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Îº´Æ£µ±¤È¿¹²¼¡Ê¤È¤â¤Ëºå¿À¡Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î¤ß¡£¡ÖÆóÎÝÂÇ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤ÏÆ±Î½¤ÎÅÏÉô¤È¤È¤â¤Ë°¦É²¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£Éã¤Î¶ÇÂÇ·âÅê¼ê¤âÆ±¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö31¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¡Ö1¡×¤ËÂØ¤¨¤ÆÎ×¤à¥·¡¼¥º¥ó¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÀÐÄÍ¡¡Å°¡Ë