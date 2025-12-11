コネクタが自在に回転！RJ-45回転アダプタ
サンワサプライ株式会社は、LANケーブルの柔軟な設置が可能な360°回転式LAN中継アダプタ「ADT-RJ6A-3D」を発売する。狭いスペースや障害物のある場所でも向きを自在に調整でき、干渉を避けてLANケーブルを簡単に延長できる。また、カテゴリ6Aに対応しているためギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信が可能だ。
■配線したい向きにコネクタが自在に回転
コネクタ部分が自在に回転するので、向きを気にせずに使用できる。
■差し直しの手間なく、向きをくるっと変更できる
ケーブルを差したままくるっと回せば、向きが変更できる。机上での急なレイアウト変更も差し直しの手間が省けるので、手早く行える。
■狭い場所でもスッキリ配線
テレビ裏などの狭い場所でも、出っ張りを抑えてスッキリ配線できる。
■ケーブルの断線予防にも
コネクタの付け根に負荷がかからないので、ケーブルの断線予防になる。
■差すだけ！簡単接続
お手持ちのLANケーブルを差すだけの簡単接続だ。
■カテゴリ6A対応
カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現する。
■UTP・STPケーブル両対応
シールドがなく一般的なUTPでも、シールド付きでノイズを軽減する業務用のSTPでも、どちらでも使用可能だ。
■PoE、PoE+、PoE++に対応
PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応する。
■360°回転式LAN中継アダプタ「ADT-RJ6A-3D」
