YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ライギョ水槽の60匹のエビは10日で何匹になった？【やせすぎ雷魚50日目】」と題した動画を公開しました。やせすぎたライギョを太らせる企画の50日目の記録として、ライギョの食欲や、水槽の掃除要員として投入したエビのその後が明かされています。

動画は、飼育50日目を迎えたライギョの様子から始まります。前日にブルーギルやウシガエルのオタマジャクシといった「外来種セット」を食べた影響で、水槽の底にはおびただしい量のフンが散らばっていました。お腹はスッキリしたものの、顔周りの肉付きはまだ十分ではない様子です。飼い主が水槽のフンをきれいに掃除した後、話題は水槽のもうひとつの住人であるスジエビに移ります。

10日前、掃除要員として60匹以上のスジエビが水槽に投入されました。しかし、ライギョに食べられている可能性があり、その数を確かめることに。エビたちの隠れ家となっているオブジェをどかすと、たくさんのエビが一斉に姿を現します。飼い主が数えた結果、残っていたのは35匹。10日間で約30匹が姿を消したことが判明しました。

スジエビたちは、ライギョのフンや食べ残しを掃除する役割を担いつつ、同時にライギョの餌にもなっているようです。やせすぎたライギョの旺盛な食欲と、水槽内で繰り広げられる小さな生態系の様子が垣間見える動画となっています。

YouTubeの動画内容

00:00

飼育50日目、やせすぎライギョの現在
00:23

前日の食事が原因？水槽に広がる大量のフン
01:02

フンの掃除と水質管理
03:43

掃除要員のスジエビ、10日間で何匹になったか検証
05:20

検証結果、10日で約半数に減少

