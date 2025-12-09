「あったか × スタイルアップ」→【GU】で叶う！ 大人の冬に♡「優秀コート」

冬におけるコートは、コーデの方向性を印象付ける重要アイテムのひとつと言えそう。単なる防寒のためだけでなく、シャレ見えもスタイルアップも叶えたい！ そんな大人女性に向けて、今回は【GU（ジーユー）】で見つけたスタイリッシュな高見えコートをご紹介します。包まれるようなロング丈のコクーンシルエットによって、スタイルアップも期待できる優秀アイテムの予感。スタッフさんのコーデごと丸っと真似してみて。

コクーンシルエットが絵になる高見えコート

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）

裾にかけてわずかに丸みを帯びたコクーンシルエットが女性らしく、絵になるロングコート。ふっくらとしたニードルパンチ加工が施されており、上品でなめらかな風合いによって高見えに期待できる1着です。取り外し可能な共布のサッシュが付いているため、そのままのシルエットで着こなしたりウエストを絞ったりと、ちょっとしたアレンジも楽しめます。

軽やかに羽織ってサマ見えを狙えるロング丈

たっぷりと布地を使ったロング丈は、スタッフのKumikoさんも「足元まで暖かくスタイルアップしてくれる」とコメント。「軽い着心地」とのことで、ロングコートにありがちな重苦しさを感じにくそう。気楽にさっと羽織るだけで、楽ちんサマ見えが叶うかも。ベージュのフレアスカートにブラウンのコートを合わせた淡色コーデは、甘口すぎない大人のフェミニンコーデとしてぜひお手本にしてみて。

セーターの上からも気楽に羽織れるラグランスリーブ

袖は、肩まわりの動きを制限しにくいカジュアルなラグランスリーブを採用。ゆとりのあるシルエットも相まって、厚みのあるセーターの上からでも窮屈感なく羽織りやすそうなところも優秀ポイントです。ワイドパンツに合わせたブラックのコートが、端正な統一感を演出。足元は、スニーカーでスポーティーな外しを加えるとこなれて見えそう。キレイ色のスニーカーを選ぶことで崩しすぎ感なく、きちんとまとまるはず。

マフラー代わりになるハイネックアレンジ

襟元に取り外し可能なタブが付いているため、ボタンを留めてハイネックとしても着回せるのも特徴。かっちりと首元まで覆えば、マフラーなしでも防寒できそうです。カラーはブラウン、ブラック、ネイビーの3色展開。ダークなネイビーでも大きめのボタンがアクセントになり、地味見えを回避してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ