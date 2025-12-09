元TOKIO・国分太一（51）による一連の騒動から、出演者の"コンプライアンス違反"が取り沙汰されている日本テレビ。

【写真を見る】〈意外すぎる私服姿〉ブルゾン、ボーダーのロンT、濃い黒のパンツでスタイリッシュな南原清隆

その対応には賛否あるが、12月6日配信の『女性自身』WEB版記事では、平日昼の帯番組『ヒルナンデス！』の打ち切りが報じられた。局としては、長く続いた番組に対して思い切った編成に踏み切るということだが──。

2011年3月に放送を開始した『ヒルナンデス！』は、ウッチャンナンチャン・南原清隆（60）がメインMCを務める生活情報バラエティ。複数芸人やアイドル、有名タレントらが曜日レギュラーに起用され、スタジオ収録だけでなくロケも多く行われている。

前出・WEB版記事によると、番組終了の原因は、南原をはじめとする出演者のギャラが番組制作費を圧迫していることだという。さらに、局上層部には、『ザ！鉄腕！DASH!!』などの長寿番組を終わらせて局の体制を刷新するといった目的もあり、『ヒルナンデス！』は来春に終了するはこびに。打ち切りの報告は、すでに南原にも行われているとのことだったが……。

「しかし、この打ち切り報道後、日テレ側から各所に『春以降も継続します』と通達があったそうです。同番組をめぐっては、視聴率や影響力低下などを踏まえて、局内で度々打ち切りの話が出ることはあるといいます。

ただ、南原さんや所属事務所は常に『今後も続けていきたい』と意欲的で、企画の変更や調整などを繰り返して継続してきました。

また、日テレは局の看板番組である『世界の果てまでイッテQ！』に南原さんの相方である内村光良さん（61）を起用しているため、『ヒルナンデス！』の打ち切り判断はそちらへの影響も鑑みて検討されていると考えられます」（スポーツ紙記者）

『ヒルナンデス！』は今年6月にも『しゃべくり007』とともに打ち切り説が浮上していたが、今回も放送終了を回避したということなのだろうか。

NEWSポストセブンが日テレに問い合わせたところ、同社広報部が「『ヒルナンデス！』につきましては、番組終了の予定はございません。今後も視聴者の皆様に楽しんでいただける番組を制作してまいります」と回答した。

近頃の日テレは、『鉄腕DASH』出演者だった国分のコンプライアンス違反騒動でも注目を集めており、局内の混乱も続いているとみられる。

そんな今は、長寿番組の安定感を手放すことは得策ではないと判断したのかもしれない。