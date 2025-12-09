aoen＆CANDY TUNE「TGM2026」出演決定 “7年ぶり再始動”の都市型ミュージックフェス
【モデルプレス＝2025/12/09】東京ガールズコレクションが、2026年2月15日に横浜BUNTAIにて都市型ガールズミュージックフェス「TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC」（以下、TGM2026）を開催。この度、第2弾出演アーティストとして、aoen（アオエン）とCANDY TUNE（キャンディチューン）の出演が解禁された。
◆aoen＆CANDY TUNE「TGM2026」出演決定
aoenは HYBE傘下のYX LABELSに所属し、2025年6月にポジティブエネルギー全開で鮮烈デビュー。デビューと同時に様々な音楽番組、雑誌、ライブイベントに登場した日本人7人組ボーイズグループ。CANDY TUNEは代表曲「倍倍FIGHT!」がTikTok人気曲ランキングで10週連続1位を記録し、2025年の大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」への初出場が決定するなど、2025年にブレイクを果たした。ネクストジェネレーションを担う2組が、新時代のステージを創り上げる。
◆「TOKYO GIRLS MUSIC FES.」とは
「TGM」は、2016年に初開催した東京ガールズコレクションがプロデュースする都市型ガールズミュージックフェスで、この度、7年ぶりに再始動。「HARMONIZE: Connect the Next」をテーマに、ファッション×音楽×テクノロジーが共鳴する“未来をつなぐフェス”として開催される。NTTの次世代ネットワーク「IOWN」を活用し、 IGアリーナで同日開催される「TGC in あいち・なごや 2026」とも、実像・映像・音楽をリアルタイムで同期させた特別ステージを展開する。（modelpress編集部）
◆開催概要
・イベント名称：TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC（略称：TGM2026）
・開催日時：2026年2月15日（日）開場13：00 開演15：00（予定）
・会場：横浜BUNTAI（神奈川県横浜市中区不老町2−7−1）
・アーティスト：ICEx、aoen、CANDY TUNE、SUPER★DRAGON、ONE OR EIGHT ほか ※50音順
・オープニングアクト：moxymill ほか
