ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「毎月現金もらえて草ァ ガチ勢は全員やってる 銀行ポイ活ポイ活」と題した動画を公開。特定の銀行口座へ振り込みを行うだけで、毎月現金（ポイント）を獲得できる「銀行ポイ活」の入門編として、第一生命NEOBANKを活用した具体的な手法を紹介している。



ネコ山氏はまず、NISAなどで満額投資するのが難しい人でも、ポイ活で得た収入を投資の元本に充てることで、資産形成を加速できると指摘。その中でも「銀行ぐるぐる」と呼ばれる方法は、初心者でも始めやすいポイ活の一つだと説明した。



この手法の中心となるのが「第一生命NEOBANK」である。この銀行は、口座に振り込みをされるだけでポイントが貯まる仕組みになっており、ネコ山氏は「自らわざと振り込んでポイントをもらえばいいんですよ」と、自分で自分の口座に振り込むことでポイントを獲得できると解説した。具体的には、1回1万円以上の振り込みで20円相当のポイントが付与され、月最大25回（合計500円）まで獲得可能だという。獲得したポイントはすぐに現金化できるため、実質的に現金をもらっているのと同じだと語った。



この手法の課題となるのが振込手数料だが、これを解決するため、振込手数料が無料のネット銀行を複数活用する方法を提案。具体例として、あおぞら銀行BANK支店（月9回無料）、ダイヤモンドステージにしたSBI新生銀行（月10回無料）、東京スター銀行（月5回無料）、UI銀行（月5回無料）を挙げた。これらの銀行を組み合わせることで、月25回以上の無料振込枠を確保でき、手数料をかけずに毎月500円を獲得できると示した。特にSBI新生銀行のダイヤモンドステージは、「SBI証券と連携するだけ」で達成できるため、ハードルは低いと補足している。



複数の銀行口座を開設し、月に一度振り込み作業を行うだけで、年間6000円の収入が手に入る。投資の元本を少しでも増やしたいと考えている人は、この「銀行ぐるぐる」からポイ活を始めてみてはいかがだろうか。