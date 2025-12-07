“リアル推しの子”2児のシングルマザー・藤咲凪、再婚を発表 お相手は“一般の方”「仕事にも家庭にも誠実に」【コメントあり】
2児のシングルマザーでタレントの藤咲凪（26）が、再婚したことが7日までにわかった。同日、TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）でも発表。オリコンニュースにコメントを寄せた。
【写真】2人の愛娘とともに番組出演した藤咲凪（2025年7月）
藤咲は「私事ですが、この度一般の方と結婚いたしました。2人の子どもと共に、新しい生活をスタートさせます」と報告。「これからは自分のペースで仕事にも家庭にも誠実に向き合いながら、成長していきたいと思います。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします」とコメントを寄せた。
なお同番組で、アイドルを辞めたタイミングで突然プロポーズされたと明かし、「ほぼ0日婚」と説明。お相手は「カピバラのよう」と紹介していた。
1999年北海道生まれ。グラビアのほかアイドルグループ「最終未来少女」のメンバーとしても活動し、2025年7月にグループを卒業した。2023年『サンデージャポン』でシングルマザーであることを告白。メディア等で、過去に結婚・出産を経てアイドルを引退。22歳で離婚し活動を再開したことなどを明かし、“リアル推しの子”として話題を集めた。
■藤咲凪、コメント
私事ですが、
この度一般の方と結婚いたしました。
2人の子どもと共に、新しい生活をスタートさせます。
これからは自分のペースで仕事にも家庭にも誠実に向き合いながら、成長していきたいと思います。
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします
