¥°¥é¥É¥ë¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¡¦À¥¸Í´ÄÆà¡Ê21¡Ë¡¢¡Öº£¤À¤±¤«¤â¤è¡×¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿À¥¸Í´ÄÆà¡Ê21¡Ë¤¬¡¢¡Öº£¤À¤±¤«¤â¤è¡×¤È¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ëÀ¥¸Í´ÄÆà
¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹!!!!!!!¡×¡Öµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹170cm¡¢¥Ð¥¹¥È101¡¢¥¦¥¨¥¹¥È59¡¢¥Ò¥Ã¥×91¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤«¤·¡¢2024Ç¯10·î7Æü¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¥¸Í¡£¤½¤ì¤«¤éÌó3¥«·î¸å¤Î2025Ç¯1·î28Æü¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢°áÁõ¤òÂçÃÀ¤Ë¤Ï¤À¤±¤µ¤»¤¿¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¥ó¥°¤Ê¥»¥È¥«¥ó¡×¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡5Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥ó¥°¤Ê¥»¥È¥«¥ó¡¢º£¤À¤±¤«¤â¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Ê¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤â¤¦Í¥¾¡¡ª¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¥¦¥£¥ó¥¯¤ÎÇË²õÎÏ¤â¤¹¤²¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë