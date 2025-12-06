サントリースポーツ公式YouTubeチャンネルが凄いゾ！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「未知なるサントリースポーツの世界へ!」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
みなさんはサントリースポーツ公式YouTubeチャンネル『未知なるサントリースポーツの世界へ！』をご存知でしょうか？
概要欄にはこのような説明があります。
【「未知なるサントリースポーツの世界へ！」は、サントリーの理念である「人間の生命（いのち）の輝き」をめざすことをスポーツを通じて体現すべく、「スポーツ大好き！でも、おもろいことはもっと大好き！！」をモットーに、人とスポーツが繋がる楽しさを全力で（時に暴走気味に）お届けする、くすっと笑える新感覚スポーツチャンネルチャンネルです！
「視聴者の皆さま」と「サントリースポーツ」が楽しく繋がる番組にしたく、新マスコットキャラクター『みちの助』の個性と勢い＆ゲストのノリで突き進みます！】
とのこと。
さっそく公開されている動画をご紹介いたしますね。
●#1【始動】サントリースポーツYouTubeオープン！
スポーツ事業部社員の方が2人登場し、サントリーが運営する3つのスポーツについてガンガン紹介していきます！
さらに！
なんと番組MCの一人として登場するマスコットキャラクターの名前をガチャガチャで決めるというまさかのくだりもあって面白いです。
さすがサントリー、様々なスポーツに関わっている企業なんだなぁという事が知れて非常に勉強になる内容だと感じました。
他にはこんな動画も！
●#6【突撃！】グッズ担当者にグッズのおすすめ聞いてみた！
グッズの担当者の方が様々なグッズについて紹介していますね。
こうした細かい情報が知れるのはYouTubeならではという感じでこちらも勉強になりましたし、他にも様々な種類の動画が公開されており、さすが大手企業のサントリーによる事業だなぁ！と感じることができました。
こうして様々な事が楽しく学べるのは本当に素敵な事だと思います。
というわけでNicheee!はこれからも、サントリースポーツ公式YouTubeチャンネルを勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
