¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¡Ê50¡ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤½¤Î¸å»àË´¡¡¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤ÆÆ¨¤²¤¿¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¡¡°ñ¾ë¡¦¼éÃ«»Ô

°ñ¾ë¸©¼éÃ«»Ô¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÃËÀ¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤Î¸å»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤¹¤®¡¢¼éÃ«»Ô¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¡ÖÏ©¾å¤Ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÏ©¾å¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕ¡¦Î®»³»Ô¤Ë½»¤à³°»³Î¶¶µ¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤Æ¡¢¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ò²òÀÏ¤·Æ¨¤²¤¿¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£