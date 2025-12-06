帝国データバンクは、２０２５年シーズンのクリスマスケーキ価格調査の結果を発表した。全国の主要コンビニ、百貨店、洋菓子店など１００社を対象に集計した平均価格（ホール５号換算）は４７４０円（税抜）となり、前年に比べて１７９円、率にして３．９％上昇した。原材料費や物流費の高騰を背景に、全体の６割を超える６２社が値上げに踏み切った。

値上げ幅の内訳を見ると、「２００円以下」が２７社で最多だった一方、「５００円以上」の大幅値上げも１７社に上り、過去４シーズンで２番目に高い水準となった。価格を押し上げた主因は「イチゴ・卵・カカオ」の記録的な高騰だ。猛暑の影響で、イチゴの流通価格は前年比１〜３割上昇。鶏卵も鳥インフルエンザへの懸念から「エッグショック」と呼ばれた２０２３年に迫る２割高で推移し、カカオ豆も主産地の不作で３割以上値上がりしている。

こうしたコスト増に対し、スーパーなどの量販店では価格抑制への工夫も進む。イチゴの使用量を減らす、高価なチョコ素材を避ける、ケーキの高さを抑えて小型化するなど、商品の「簡素化」でコストを吸収し、主力の３０００〜４０００円台を維持する動きが顕著だ。

一方、消費者心理には変化も見られる。リクルートの調査では、物価高を受けて「クリスマスの簡素化」を検討する家庭が４割を超える一方、特別な日には出費を惜しまない層も存在し、消費の二極化が鮮明となっている。企業側はコスト増と消費者の「値上げ疲れ」の板挟みの中、難しい価格設定を迫られている。